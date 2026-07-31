La stagione Apex Legends: Marchio introduce la nuova versione di Bloodhound e tre nuove aree su World’s Edge

La capacità passiva del personaggio è stata migliorata e ora permette di seguire più facilmente le prede grazie a delle tracce luminose lasciate dai nemici durante i loro spostamenti. Anche i White Raven , i corvi bianchi di Bloodhound, possono volare più lontano e vengono attivati semplicemente guardandoli.

Respawn Entertainment ha annunciato l'arrivo il 4 agosto di Apex Legends: Marchio , la nuova stagione del suo battle royale, che va a modificare diversi aspetti del gioco, partendo dal Bloodhound , che è stato rivisto per diventare più aggressivo e diventare un vero e proprio cacciatore capace di trainare la sua squadra.

Tutti i dettagli della stagione

Il Tactical è stato a sua volta rielaborato e ora offre scansioni complete più lunghe, seguite da scansioni più rapide. L'obiettivo è mantenere più a lungo sotto controllo i bersagli individuati. La principale novità è però rappresentata dalla nuova Ultimate Allfather's Cloak, che consente di rendere invisibile qualsiasi Leggenda presente nel raggio dell'abilità, fornendo contemporaneamente un bonus alla velocità di movimento e la visione delle minacce. Uscendo dall'area dell'abilità è possibile mantenere il camuffamento più a lungo, ma sparare o subire danni lo interrompe immediatamente.

Sono state introdotte anche delle nuove opzioni di potenziamento. Hidden Sight permette di ricaricare il Tactical durante l'uso dell'Ultimate e impedisce ai nemici di rilevarlo, mentre Bird's Eye invia White Raven alla ricerca di una seconda squadra avversaria. Con True Predator, infine, Bloodhound può tornare nuovamente occultato dopo aver sparato.

Secondo Devin Weise, Senior Technical Designer, l'obiettivo era trasformare Bloodhound in "un cacciatore davvero terrificante". Il precedente stile di gioco, spiega, era spesso passivo e dipendeva dalla capacità degli alleati di creare delle opportunità di azione. Grazie alle nuove capacità di tracciamento e all'Allfather's Cloak, il personaggio dispone ora degli strumenti necessari per analizzare rapidamente il campo di battaglia e attaccare quando individua un punto debole. "I giocatori di Bloodhound dovrebbero ora sentirsi in grado di guidare il proprio branco in prima linea verso la vittoria", conclude Weise.

Un'altra aggiunta della nuova stagione riguarda il bottino e gli accessori delle armi. I nuovi Corrupted Attachments introducono un livello di potenza aggiuntivo nelle fasi avanzate delle partite, ma con compromessi che dovrebbero trasformare la gestione dell'equipaggiamento rendendola più strategica. Le statistiche visibili delle armi permetteranno inoltre di comprendere più chiaramente l'effetto dei singoli accessori sulle prestazioni.

Bloodhund e altri personaggi

Respawn ha rivisto i sistemi di distribuzione del bottino, eliminando gli Extended e Weapon Supply Bins e il Wildlife Smart Loot, oltre a intervenire sugli Arsenali e sul reset dei Lootbin. La filosofia alla base dei cambiamenti, secondo la designer Casey O'Brien, è "ridurre ulteriormente la fase del loot per mantenere l'attenzione su ciò che conta: la caccia". L'obiettivo è dedicare meno tempo alla gestione dell'inventario e più tempo agli scontri e alle decisioni tattiche.

Anche Loba e Rampart ricevono alcuni miglioramenti. Loba avrà un tempo di ricarica ridotto per la sua Ultimate Black Market, mentre il Tactical sarà più rapido nell'attivazione e coprirà una distanza maggiore. Per Rampart, invece, aumenta la velocità di movimento durante l'utilizzo di Sheila, mentre le Amped Walls vengono costruite più rapidamente e resistono a una quantità maggiore di danni. Il personaggio potrà inoltre sbloccare gli hop-up bloccati più velocemente.

Loda e Rampart

World's Edge è stata aggiornata con tre nuovi punti di interesse e il ritorno di alcune aree conosciute. Climatizer viene trasformata con l'architettura di East Village e una grande Longhouse, mentre War Camp prende il posto di Survey Camp con un'impostazione più orientata agli scontri. Tree Settlement introduce invece delle nuove aree di movimento verticale. Tornano inoltre Sorting Factory, che si propone come alternativa a Fragment per i drop iniziali, e Construction Stacks a Fragment. Rampart trova anche una nuova collocazione per Big Maude sopra Landslide.

La nuova versione della mappa introduce inoltre un'estetica legata agli antichi dei e l'aurora boreale visibile nel cielo notturno. Gli sviluppatori hanno collegato questi cambiamenti anche alla storia del gioco: Hammond ha ridotto le proprie attività di recupero planetario per concentrarsi nuovamente sulle operazioni industriali, alimentando le tensioni con Bloodhound e gli abitanti di Talos. Bloodhound è quindi tornato sul pianeta insieme alla sua tribù per reclamare il territorio, dando vita a nuovi insediamenti e favorendo la crescita di foreste nelle regioni settentrionali.

La mappa Confini del Mondo

Secondo Michael Shannon, Senior Level Designer, "World's Edge è in un ottimo momento dal punto di vista competitivo" e il lavoro si è concentrato soprattutto sulla riduzione delle disparità tra i vari POI e sul ritorno di aree richieste dalla community, come Sorting Factory e Construction Stacks. I nuovi punti di interesse servono inoltre a portare avanti la storia di Bloodhound.

Sul fronte dei contenuti stagionali, il Marked Seasonal Pack offre la possibilità di ottenere la Mythic CAR "Allfather's Fury", caratterizzata da cinque livelli di personalizzazione sbloccabili attraverso gli Exotic Shards. Sono previste inoltre delle nuove ricompense per i diversi livelli del Marked Battle Pass, con skin leggendarie per Bloodhound e Caustic, una skin leggendaria per il Mozambique, 10 Exotic Shards e una R-301 Reactive al livello 60.

I livelli Ultimate e Ultimate+ aggiungono ulteriori ricompense, tra cui 1.200 Crafting Metals, 14 Apex Pack, livelli extra del Battle Pass e varianti cosmetiche aggiuntive per Bloodhound e Caustic. L'accesso ad alcuni contenuti potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.