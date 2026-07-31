Genshin Impact presenta la versione 7.0 e la nazione di Snezhnaya: data di uscita, novità e codici

L'aggiornamento si intitola "Gelo Spietato" e sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal prossimo 12 agosto . Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

Una nuova regione da esplorare, Odette e Alyosha giocabili ed eventi

La versione 7.0 segna il debutto di Snezhnaya, la settima nazione di Teyvat finalmente esplorabile in prima persona. Si tratta di una regione gelida e ostile, caratterizzata da bufere di neve costanti e da un avanzato sistema ferroviario che collega insediamenti remoti e aree selvagge. I giocatori potranno salire a bordo dei treni per attraversare le distese ghiacciate e raggiungere Snezhnograd, città pulsante che ospita il quartier generale dei Fatui e rappresenta il cuore tecnologico e militare della nazione. Oltre ai centri abitati, l'esplorazione porterà a scoprire villaggi nascosti, territori sorvegliati dai Jokul Frosti e zone sommerse dalla neve, rivelando gradualmente la storia e le tensioni interne di Snezhnaya.

La nuova missione dell'Archon approfondisce le cause della catastrofica bufera di neve e della crisi energetica che affligge la regione, oltre alle forze che operano nell'ombra. Completandola, sarà possibile ottenere fino a 560 Primogemme. A supporto dell'esplorazione arriva anche il Diario d'avventura di Snezhnaya, che funge da registro dei progressi e da hub rapido per destinazioni e ricompense.

Una volta giunti nella nuova nazione, i giocatori riceveranno l'"Occhio delle Graie", uno strumento multifunzionale che protegge dal gelo estremo e permette di evocare treni, creare costrutti di ghiaccio per risolvere enigmi e accedere a una nuova modalità sparatutto in terza persona. Questa introduce tre armi da fuoco e vari accessori reperibili in tutta la regione.

Sul fronte del combattimento, la versione 7.0 introduce la nuova reazione elementale Turbinio astrale, attivata dal contatto tra Anemo e Cryo, utile sia in battaglia sia nell'esplorazione grazie ai suoi effetti ambientali. Arrivano anche due nuovi personaggi giocabili: Odette, 5 stelle Cryo con spada e abilità legate alle reazioni di Barlume astrale, e Alyosha, 4 stelle Electro con lancia accompagnato dal suo segugio Tugarin. Alyosha potrà essere ottenuto gratuitamente durante la missione dell'Archon.

Infine, non mancano gli eventi a tempo limitato, che includono corse ferroviarie, sfide di tiro e attività nelle distese ghiacciate, con la possibilità di ottenere numerose ricompense, tra cui l'invito gratuito di Diona.