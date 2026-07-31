Genshin Impact presenta la versione 7.0 e la nazione di Snezhnaya: data di uscita, novità e codici

Hoyoverse ha presentato oggi la versione 7.0 di Genshin Impact, un aggiornamento particolarmente atteso dai fan, dato che introduce Snezhnaya, la settimana nazione del gioco. Parliamo dunque di un update ricco di novità, con un nuovo personaggio giocabile, missioni della storia ed eventi a tempo limitato.
L'aggiornamento si intitola "Gelo Spietato" e sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal prossimo 12 agosto. Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.
- Everwinter - 100 Primogemme e 10 Minerale di potenziamento mistico
- OntoSnezhnaya - 100 Primogemme e 5 Ingegno dell'eroe
- Odette0812 - 100 Primogemme e 50.000 Mora
Una nuova regione da esplorare, Odette e Alyosha giocabili ed eventi
La versione 7.0 segna il debutto di Snezhnaya, la settima nazione di Teyvat finalmente esplorabile in prima persona. Si tratta di una regione gelida e ostile, caratterizzata da bufere di neve costanti e da un avanzato sistema ferroviario che collega insediamenti remoti e aree selvagge. I giocatori potranno salire a bordo dei treni per attraversare le distese ghiacciate e raggiungere Snezhnograd, città pulsante che ospita il quartier generale dei Fatui e rappresenta il cuore tecnologico e militare della nazione. Oltre ai centri abitati, l'esplorazione porterà a scoprire villaggi nascosti, territori sorvegliati dai Jokul Frosti e zone sommerse dalla neve, rivelando gradualmente la storia e le tensioni interne di Snezhnaya.
La nuova missione dell'Archon approfondisce le cause della catastrofica bufera di neve e della crisi energetica che affligge la regione, oltre alle forze che operano nell'ombra. Completandola, sarà possibile ottenere fino a 560 Primogemme. A supporto dell'esplorazione arriva anche il Diario d'avventura di Snezhnaya, che funge da registro dei progressi e da hub rapido per destinazioni e ricompense.
Una volta giunti nella nuova nazione, i giocatori riceveranno l'"Occhio delle Graie", uno strumento multifunzionale che protegge dal gelo estremo e permette di evocare treni, creare costrutti di ghiaccio per risolvere enigmi e accedere a una nuova modalità sparatutto in terza persona. Questa introduce tre armi da fuoco e vari accessori reperibili in tutta la regione.
Sul fronte del combattimento, la versione 7.0 introduce la nuova reazione elementale Turbinio astrale, attivata dal contatto tra Anemo e Cryo, utile sia in battaglia sia nell'esplorazione grazie ai suoi effetti ambientali. Arrivano anche due nuovi personaggi giocabili: Odette, 5 stelle Cryo con spada e abilità legate alle reazioni di Barlume astrale, e Alyosha, 4 stelle Electro con lancia accompagnato dal suo segugio Tugarin. Alyosha potrà essere ottenuto gratuitamente durante la missione dell'Archon.
Infine, non mancano gli eventi a tempo limitato, che includono corse ferroviarie, sfide di tiro e attività nelle distese ghiacciate, con la possibilità di ottenere numerose ricompense, tra cui l'invito gratuito di Diona.