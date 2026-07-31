CloverPit annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, la data di uscita è vicina

Dopo milioni di copie vendute su PC e Xbox, CloverPit è pronto a debuttare anche su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2. Il publisher Future Friends Games e il team italiano Panik Arcade hanno fissato l'uscita al 13 agosto, con un prezzo fissato a 5,99 euro.
Questo peculiare horror roguelite surreale basato sulle slot machine è arrivato per la prima volta su Steam a settembre dello scorso anno, seguito dalle versioni Xbox e mobile nei mesi successivi. Il gioco è approdato anche su Game Pass lo scorso novembre, dove è tuttora disponibile, riuscendo comunque a vendere milioni di copie. Considerato il successo, l'arrivo sulle console PlayStation e Nintendo era praticamente inevitabile.
Cos'è CloverPit?
Volendo riassumere, CloverPit è una via di mezzo tra Balatro e Buckshot Roulette. Si tratta di un roguelite psicologico in prima persona costruito attorno a una slot machine "vivente" che rappresenta il cuore dell'esperienza, pur non trattandosi di un simulatore di gioco d'azzardo. Il giocatore si ritrova intrappolato in un luogo surreale e inquietante, costretto a utilizzare la macchina per ripagare un debito crescente: ogni giro può salvare o condannare, e ogni scelta modifica le probabilità, gli effetti e il comportamento stesso della slot.
Si parte con risorse limitate e, giro dopo giro, si raccolgono oggetti, potenziamenti e modificatori che cambiano radicalmente il modo in cui la macchina reagisce. Parliamo di oltre 150 oggetti con effetti unici e sinergie, permettendo combinazioni sempre diverse e strategie che oscillano tra rischio calcolato e il caos totale. Il tutto accompagnato da un'atmosfera volutamente disturbante: luci intermittenti, rumori metallici, messaggi criptici e un senso costante di pressione psicologica.
Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di CloverPit.