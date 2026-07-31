0

CloverPit annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, la data di uscita è vicina

CloverPit arriva anche su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2: dopo il successo su PC e Xbox, il roguelite psicologico di Panik Arcade si prepara a debuttare sulle console a metà agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/07/2026
La slot di CloverPit
CloverPit
CloverPit
Articoli News Immagini

Dopo milioni di copie vendute su PC e Xbox, CloverPit è pronto a debuttare anche su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2. Il publisher Future Friends Games e il team italiano Panik Arcade hanno fissato l'uscita al 13 agosto, con un prezzo fissato a 5,99 euro.

Questo peculiare horror roguelite surreale basato sulle slot machine è arrivato per la prima volta su Steam a settembre dello scorso anno, seguito dalle versioni Xbox e mobile nei mesi successivi. Il gioco è approdato anche su Game Pass lo scorso novembre, dove è tuttora disponibile, riuscendo comunque a vendere milioni di copie. Considerato il successo, l'arrivo sulle console PlayStation e Nintendo era praticamente inevitabile.

Cos'è CloverPit?

Volendo riassumere, CloverPit è una via di mezzo tra Balatro e Buckshot Roulette. Si tratta di un roguelite psicologico in prima persona costruito attorno a una slot machine "vivente" che rappresenta il cuore dell'esperienza, pur non trattandosi di un simulatore di gioco d'azzardo. Il giocatore si ritrova intrappolato in un luogo surreale e inquietante, costretto a utilizzare la macchina per ripagare un debito crescente: ogni giro può salvare o condannare, e ogni scelta modifica le probabilità, gli effetti e il comportamento stesso della slot.

La colossale acquisizione di Electronic Arts ha ora una data fissata, ed è molto vicina La colossale acquisizione di Electronic Arts ha ora una data fissata, ed è molto vicina

Si parte con risorse limitate e, giro dopo giro, si raccolgono oggetti, potenziamenti e modificatori che cambiano radicalmente il modo in cui la macchina reagisce. Parliamo di oltre 150 oggetti con effetti unici e sinergie, permettendo combinazioni sempre diverse e strategie che oscillano tra rischio calcolato e il caos totale. Il tutto accompagnato da un'atmosfera volutamente disturbante: luci intermittenti, rumori metallici, messaggi criptici e un senso costante di pressione psicologica.

Se vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di CloverPit.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
CloverPit annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, la data di uscita è vicina