CloverPit annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, la data di uscita è vicina

Dopo milioni di copie vendute su PC e Xbox, CloverPit è pronto a debuttare anche su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2. Il publisher Future Friends Games e il team italiano Panik Arcade hanno fissato l'uscita al 13 agosto, con un prezzo fissato a 5,99 euro.

Questo peculiare horror roguelite surreale basato sulle slot machine è arrivato per la prima volta su Steam a settembre dello scorso anno, seguito dalle versioni Xbox e mobile nei mesi successivi. Il gioco è approdato anche su Game Pass lo scorso novembre, dove è tuttora disponibile, riuscendo comunque a vendere milioni di copie. Considerato il successo, l'arrivo sulle console PlayStation e Nintendo era praticamente inevitabile.