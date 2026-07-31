L'open beta di Mortal Shell 2 ora è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S

A sorpresa, Playstack e Cold Symmetry hanno annunciato, e pubblicato immediatamente, l'open beta di Mortal Shell 2 anche su PS5 e Xbox Series X|S. Su PC, invece, la beta è disponibile dall'inizio di giugno. Per l'occasione è stato diffuso un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Partecipare è semplicissimo: non serve alcun prerequisito. Chi è interessato può scaricare la beta direttamente dal PlayStation Store per PS5 a questo indirizzo o dal Microsoft Store per Xbox Series X|S da qui.