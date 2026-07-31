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L'open beta di Mortal Shell 2 ora è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S

Mortal Shell 2 amplia la fase di test: l'open beta arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S, offrendo ai giocatori le prime ore dell'avventura e ricompense esclusive in vista del lancio di agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/07/2026
Uno scatto da Mortal Shell 2
Mortal Shell II
Mortal Shell II
News Video Immagini

A sorpresa, Playstack e Cold Symmetry hanno annunciato, e pubblicato immediatamente, l'open beta di Mortal Shell 2 anche su PS5 e Xbox Series X|S. Su PC, invece, la beta è disponibile dall'inizio di giugno. Per l'occasione è stato diffuso un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Partecipare è semplicissimo: non serve alcun prerequisito. Chi è interessato può scaricare la beta direttamente dal PlayStation Store per PS5 a questo indirizzo o dal Microsoft Store per Xbox Series X|S da qui.

I contenuti dell’open beta

Questa versione di prova permette di giocare le prime ore dell'esperienza completa: dal Prologo fino a una sezione iniziale del mondo open world, per un totale di circa tre ore di gioco. Un tempo sufficiente per familiarizzare con le meccaniche di base e farsi un'idea chiara del titolo.

Mortal Shell 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer Mortal Shell 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

La beta su console offre gli stessi contenuti della versione PC, compresi i vantaggi: sarà possibile trasferire parte dei progressi alla versione finale, con la possibilità di saltare il Prologo. Inoltre, chi giocherà per almeno 30 minuti sbloccherà la ricompensa cosmetica esclusiva L'Araldo Scuoiato.

Si tratta di un'ottima occasione per provare Mortal Shell 2 prima del debutto nei negozi, previsto tra poche settimane: il lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC è fissato per il 20 agosto.

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