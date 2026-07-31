EA Sports FC 27, ecco come cambia la Carriera tra mercato, Tecnico Live e TOT Dinamico

Dopo aver analizzato le principali novità del gameplay , è arrivato il momento di concentrarsi sulla modalità Carriera, da sempre una delle più amate dagli appassionati della serie. Se lo scorso capitolo aveva introdotto la Carriera Tecnico Live, EA Sports FC 27 prova ad ampliare ulteriormente la formula attraverso un mercato completamente rinnovato, una gestione più profonda della rosa e nuovi sistemi dedicati alla crescita e al rendimento dei calciatori.

Il calciomercato prende vita

A fare la parte del leone è il rinnovamento del mercato trasferimenti, da sempre l'elemento più importante di questa modalità. Una delle principali critiche rivolte al mercato riguardava la piattezza e la ripetitività delle trattative, molto lontane da quanto accade nel calcio reale dove ogni trasferimento è unico e imprevedibile. Per questo motivo EA, insieme alla piattaforma specializzata TransferRoom, ha ricostruito da zero il mercato trasferimenti introducendo l'Expected Transfer Value, parametro che andrà ad influenzare il valore economico di ogni singolo giocatore e che si basa sulla sua valutazione attuale, sul suo stato di forma e su quanto sta accadendo sul mercato. Ogni operazione inizierà con una richiesta preliminare al club o al giocatore e soltanto dopo una risposta positiva sarà possibile aprire la trattativa vera e propria. Se in precedenza le trattative procedevano in successione, in FC 27, invece, le negoziazioni con il club e con il calciatore potranno procedere parallelamente. Prevista anche la possibilità per altri club di inserirsi nella trattativa, creando una vera e propria asta e costringendoci a dover migliorare l'offerta pur avendo raggiunto un principio di accordo.

Tramite le nuove schermate potremo capire subito l'interesse del giocatore e le altre informazioni per condurre una trattativa

Diverse sono le opzioni introdotte per dare maggiore profondità ad ogni trattativa, dalla possibilità di dividere i pagamenti su più stagioni alle clausole di riacquisto, dall'aggiunta di eventuali bonus alla scelta di lasciare il giocatore nella squadra di provenienza fino a fine stagione. Per districarsi in mezzo a tutte queste informazioni, EA ha deciso di rinnovare tutti i menu per avere tutto più a portata di mano, un netto passo avanti rispetto a quanto visto nel capitolo precedente, con le scene di intermezzo che ora sono riservate solo alla fase di presentazione dei giocatori: i colpi più importanti potranno avere una cerimonia allo stadio davanti ai loro nuovi tifosi. Il mercato non è chiaramente influenzato solo dagli utenti e grande lavoro è stato promesso anche sul comportamento delle altre squadre. Ora i nostri rivali possono condurre più trattative in parallelo, individuare i profili in crescita negli altri campionati, comprare giocatori in linea con la filosofia dei propri allenatori e del club: un Real Madrid, per esempio, non dovrebbe più puntare su giocatori da far crescere quanto su stelle già affermate. I trasferimenti tra club rivali ora saranno più difficili, con il sistema che prende in considerazione il rapporto tra le varie società, rivali e non: comprare un giocatore da una squadra che ha i nostri stessi obiettivi potrebbe dunque essere molto più difficile, mentre al contrario, prelevare un calciatore da un club legato alla nostra proprietà molto più facile.

La nuova schermata da cui condurre tutte le trattative

Altra grande novità per la modalità Carriera di FC 27 è l'introduzione del sistema di TOT Dinamico, con i valori dei giocatori che potranno salire o scendere a seconda dello stato di forma, del morale, degli infortuni e del tempo di gioco. Il nostro compito sarà riuscire a gestire la squadra dando spazio a tutti i giocatori della nostra rosa, rispettando gli impegni presi in fase di trattativa e tenendo conto dello stato di forma e di eventuali infortuni, in modo da estrarre il massimo dai nostri calciatori che potranno vedere aumentare il proprio TOT e alcuni attributi. Se invece andremo a scontentare qualcuno, relegandolo in panchina nonostante la promessa di un posto da titolare, potremo assistere a un brusco calo dei suoi attributi, con ovvi effetti sulle prestazioni sul terreno di gioco. Particolare attenzione è stata posta anche sugli infortuni, con la possibilità di far scendere in campo dei giocatori non al 100% fisicamente ma con il rischio di aggravare le loro condizioni o di provocare una ricaduta.

Novità anche nello sviluppo dei giocatori, con sei nuovi profili di crescita che andranno ad influenzare ogni giocatore nella nostra carriera, differenziando tra i calciatori in grado di esplodere subito e quelli invece che avranno bisogno di più stagioni per arrivare al loro potenziale. Aggiunti nuovi eventi inaspettati per rendere unica ogni carriera. Una gestione finanziaria poco oculata potrebbe portare a una penalizzazione in classifica, mentre un infortunio improvviso potrebbe rischiare di compromettere tutta una stagione. Ridotto infine il numero delle conferenze stampa che avranno però un peso maggiore. Tramite le nostre dichiarazioni potremo andare ad influenzare direttamente il morale della nostra rosa: supportare un singolo giocatore potrebbe infatti inimicarci il resto del gruppo.

Gestire la squadra diventerà un aspetto fondamentale per arrivare al successo

Novità anche per la Carriera Tecnico Live, con la possibilità per gli utenti di creare le proprie sfide e condividerle con la community. Tramite un sito dedicato, potremo creare il nostro scenario: dopo aver scelto gli obiettivi da raggiungere e le varie restrizioni, la nostra creazione sarà condividibile con il mondo e con gli amici tramite un semplice codice. Allo stesso modo potremo accedere alle varie sfide preparate dalla community e mettere alla prova le nostre capacità.

A coronare il tutto troviamo infine qualche miglioria anche dal punto di vista del gameplay, con un lavoro dedicato ai movimenti dei giocatori, alla CPU avversaria, alla fisicità e all'impatto delle condizioni atmosferiche e del campo sulla manovra di gioco.

Il gameplay realistico introduce infine una trentina di nuovi slider per dare la possibilità agli utenti di perfezionare l'esperienza di gioco e regolarla in base alle proprie necessità.