Assassin's Creed Odyssey ritorna in voga grazie all'Odissea di Nolan: Ubisoft ha "ottimi motivi" per un remake

Odissea è nei cinema di tutto il mondo e dopo averlo visto i videogiocatori hanno sentito il bisogno di esplorare l'antica Grecia in un modo diverso, ovvero giocando ad Assassin's Creed Odyssey.
L'opera di Ubisoft ha infatti ottenuto un significativo aumento dei giocatori, come analizzato da Rhys Elliott di Alinea Analytics.
Il commento di Rhys Elliott su Assassin's Creed Odyssey
Il gioco del 2018 ha quasi raddoppiato la propria base di utenti attivi nell'arco della scorsa settimana, sommando i giocatori di PlayStation, Xbox e PC (Steam). Xbox, in particolar modo, ha visto un grande afflusso di giocatori, passando da 36.000 a 84.000 utenti attivi quotidianamente (+134%).
Aiuta il fatto che Assassin's Creed Odyssey è presente su PS Plus e Xbox Game Pass, permettendo quindi a tanti utenti di provare il gioco senza costi aggiuntivi fintanto che sono già abbonati. Elliott scrive che "le vendite software contano circa 400.000 unità dall'inizio dell'anno a oggi, ma il vero beneficio è il puro interesse dei giocatori."
"Il film non ha spinto milioni di persone a comprare un gioco vecchio di otto anni, ma ha attirato una notevole quantità di persone a giocare nuovamente. Questi dati danno a Ubisoft ottimi motivi per un eventuale Assassin's Creed Odyssey Resynced", ovvero un remake.
Elliot spiega anche che Ubisoft ha furbamente avviato campagne social per pubblicizzare il gioco e la sua modalità Discovery Tour (che permette di esplorare senza combattimenti), perfetta per i fan della Storia.
Ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced in due settimane ha già superato le previsioni di vendita annuali, quindi i remake sono certamente interessanti per i fan della serie.