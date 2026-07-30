Assassin's Creed Odyssey ritorna in voga grazie all'Odissea di Nolan: Ubisoft ha "ottimi motivi" per un remake

Odissea è nei cinema di tutto il mondo e dopo averlo visto i videogiocatori hanno sentito il bisogno di esplorare l'antica Grecia in un modo diverso, ovvero giocando ad Assassin's Creed Odyssey.

L'opera di Ubisoft ha infatti ottenuto un significativo aumento dei giocatori, come analizzato da Rhys Elliott di Alinea Analytics.