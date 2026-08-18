Non boicottate GTA 6, chiedono i dipendenti licenziati da Rockstar

Non boicottate GTA 6: è questo ciò che chiedono i dipendenti licenziati da Rockstar Games, consapevoli che un'operazione simile risulterebbe ingiusta nei confronti dei tantissimi ex colleghi che hanno lavorato duramente alla realizzazione del gioco.

"Non boicottate GTA 6. Combattete per la giustizia delle persone che lo hanno realizzato", si legge nel post pubblicato dall'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), il sindacato a cui queste persone sono iscritte e che sta conducendo una battaglia legale con lo studio che le ha mandate via.

"Abbiamo trascorso anni mettendo il nostro duro lavoro, le nostre competenze e la nostra creatività al servizio della realizzazione di GTA e vogliamo che le persone possano vivere l'universo che abbiamo contribuito a costruire."

"Tuttavia ciò non significa che vogliamo che lasciate Rockstar libera da ogni responsabilità", conclude il comunicato degli ex dipendenti, in attesa di sviluppi legati alla procedura messa in atto dall'IWGB.