GTA 6, i bagarini stanno rivendendo la Collector's Box da 400 dollari a prezzi folli

Il prodotto, disponibile per il preordine sul sito ufficiale di Rockstar Games , comprende diversi oggetti da collezione , tra cui la statuetta di un alligatore da circa 15 centimetri e un cucchiaio dedicato a GTA 6. Un dettaglio importante è che il gioco non è incluso nella confezione . Insomma, è una scatola di oggetti a tema con il gioco.

A poco più di un mese dall'uscita di Grand Theft Auto 6 , la Collector's Box da 400 dollari sta già attirando l'attenzione dei bagarini, che hanno iniziato a venderlo sul mercato dell'usato a prezzi decisamente superiori a quello ufficiale.

1.500 cosa?

Nonostante la Collector's Box sia ancora regolarmente acquistabile dalla fonte ufficiale, su eBay sono già apparse numerose inserzioni con prezzi compresi indicativamente tra 800 e oltre 1.500 dollari. Alcuni venditori lo propongono a circa 600 dollari, ma anche in questo caso si tratta comunque di una cifra superiore ai 400 dollari richiesti ufficialmente.

La disponibilità attuale del prodotto rende però particolarmente incerta la possibilità che queste operazioni di rivendita abbiano successo. La Collector's Box non sembra infatti essere vicina all'esaurimento e il prezzo elevato ha già spinto diversi potenziali acquirenti a rinunciare all'acquisto.

Anche le reazioni online vanno in questa direzione. In una discussione su Reddit dedicata proprio al bagarinaggio, un utente ha commentato: "Onestamente, se la gente li compra, i bagarini si meritano quei soldi." Un altro ha aggiunto: "Sì, io mi limiterò al gioco. 100 dollari sono sufficienti", facendo riferimento alla Ultimate Edition di GTA 6, che costa appunto 100 dollari ma include almeno il gioco.

Per adesso, quindi, la situazione sembra abbastanza sotto controllo. Resta da vedere cosa accadrà nel caso in cui le unità del prodotto vadano esaurite.