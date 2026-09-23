È già qualche mese che le strade di Gotham in forma LEGO sono tornate a diramarsi sulle nostre piattaforme da gioco, ma all'appello mancava ancora lei, l'ammiraglia di casa Nintendo, Switch 2. Tutto è cambiato il 18 settembre, quando anche sulla portatile nipponica ha fatto il suo debutto LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, acclamato ritorno del Crociato Incappucciato in forma di mattoncini.
Insieme a questo tanto atteso lancio è arrivata anche la Modalità Caos, contenuto aggiuntivo esclusivo per i possessori della Deluxe Edition (il cui upgrade si può acquistare nei negozi digitali anche se si possiede l'edizione standard).
Il Joker e Harley Quinn scendono in campo
Per tutti gli orfani delle precedenti incursioni del Pipistrello in salsa LEGO, la Modalità Caos riporta, anche se in minima parte, ai tempi di quando l'elenco dei personaggi disponibili era ben più ampio, tra eroi e supercriminali. Si aggiungono, infatti, (oltre a un pacchetto di costumi "sinistri" per i super e non della campagna originale, che richiamano classici del fumetto come Il Batman che ride), due capisaldi dell'universo narrativo di Batman: Il Joker e Harley Quinn.
Attenzione, però! Va specificato che non possono essere utilizzati liberamente durante l'avventura principale. E proprio qui si svela la vera natura di questo contenuto aggiuntivo. La Modalità Caos è, infatti, una vera e propria nuova tipologia di gioco alla quale si può accedere in qualsiasi momento dal menù principale, anche se non si è ancora cominciata la campagna con protagonista l'Uomo Pipistrello.
È qui la festa?
La Modalità Caos si apre con una breve missione tra le mura fortificate dell'Arkham Asylum che vede protagonista la novella dottoressa Harleen Quinzel mentre viene ammaliata dal folle fascino del suo primo paziente, ovvero Il Joker. In quello che è uno sviluppo parecchio rapido, anche se scherzoso e acuto, in pieno stile da videogioco LEGO, la storia ci porta a evadere dal manicomio mettendo in scena una bella festa da portare fino alle strade di Gotham, quelle di North Island, per essere precisi.
Riconquistato l'amato covo nelle profondità dell'Amusement Mile, il gioco ci immette in quello che è il fulcro della Modalità Caos: creare scompiglio in città per guadagnare gettoni con cui abbellire il nascondiglio e comprare costumi per i due supercriminali.
La struttura è a metà tra quella di un roguelite e quella di unextraction shooter (con le dovute variazioni). Bisogna, infatti, scegliere il punto d'ingresso, completare gli obiettivi riportati su schermo, raccogliere quanti più gettoni possibile e scappare col malloppo prima che scada il tempo e Batman e Robin entrino in azione, facendo perdere parte del bottino, per poi ricominciare il ciclo dopo aver fatto i propri acquisti al nascondiglio.
Durante le prime partire sarà un po' un mordi e fuggi, con incursioni che durano poco più di un minuto (specialmente quando scende in campo la Task Force X, alla costante caccia dei due criminali e difficile da affrontare se non presi singolarmente), ma, man mano che si sbloccano migliorie, strumenti accessori e nuove reclute da chiamare sul campo di battaglia quando l'indicatore è pieno (arruolabili dal covo dopo averle salvate durante le vostre scorribande), le partite si fanno sensibilmente più lunghe, fino a che sarete voi a scegliere di rientrare perché non c'è altro da fare.
Potrebbe sembrare una modalità sostanzialmente infinita, ma forse la più grande criticità alla sua base è il fatto che una volta che si è portato a compimento il breve arco narrativo e si è sbloccato tutto lo sbloccabile, cosa che si può compiere in meno di cinque ore, la voglia di iniziare una partita a tempo solo per scorrazzare per la città con Joker e Harley e scatenare un po' di caos è veramente poca.
Un peccato, perché aveva tutte le carte in regola per offrire un alto grado di rigiocabilità e consentire ai giocatori di passare un po' di tempo in più con il duo di giullari schizzati.
Come gira su Switch 2?
Come abbiamo raccontato nella recensione di LEGO Batman, il gioco aveva già dimostrato un certo balzo tecnico rispetto ai precedenti videogiochi del marchio danese. Portare su Switch 2 quell'avventura fatta di illuminazione curata, texture tangibili e definizione da capogiro per gli amanti dei mattoncini non era impossibile, ma sembrava chiaro che si sarebbe dovuti scendere a compromessi con l'hardware. Quei compromessi ci sono, a volte si fanno sentire, specialmente durante l'esplorazione di Gotham City, ma siamo rimasti per la maggior parte del tempo folgorati dalla qualità generale che TT Games è riuscita a ottenere.
Le scene d'intermezzo non hanno molto da invidiare a quelle PC e l'avventura nel suo complesso scorre fluida, con pochi cali di fotogrammi, tutti concentrati nelle sequenze più concitate e zeppe di effetti pirotecnici.
A dirla tutta, i momenti di maggiore difficoltà li abbiamo riscontrati quasi esclusivamente nella Modalità Caos, che probabilmente necessita di ancora un po' di pulizia.
Per il resto, siamo stati felicissimi di constatare che LEGO Batman, tenendo in considerazione le passate esperienze dei titoli TT Games sulla nuova serie di console Nintendo, gira meglio di quanto ci aspettassimo su Switch 2, specialmente in modalità portatile, con un consumo della batteria discreto (tre o quattro ore di gioco filate non ve le toglie nessuno), ma nella media rispetto a quanto la nuova ammiraglia della grande N ha dimostrato di poter sopportare.
Conclusioni
La Modalità Caos di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, nonostante il retrogusto leggermente amaro lasciato in bocca che sa di "opportunità mancata", offre una manciata di ore tutto sommato divertenti, con delle intuizioni narrative e di gioco molto simpatiche e, finalmente, la possibilità di andare oltre la barricata e provare la tentazione del male. La sovraesposizione di contenuti a schermo in questa nuova avventura con protagonisti Harley Quinn e Joker mette leggermente in ginocchio la componentistica di Switch 2 (al contrario della campagna principale, che scorre perlopiù liscia come l'olio), ma nulla che un po' di buona ottimizzazione non sia in grado di risolvere. Se siete appassionati delle gesta nefaste del sottobosco criminale di Gotham, tra citazioni sottili e una messa in scena sempre pregevole, troverete pane per i vostri denti.
PRO
- Joker e Harley Quinn introdotti magnificamente
- La missione ad Arkham è breve ma intensa
CONTRO
- La Modalità Caos esaurisce presto il suo mordente
- Qualche sbavatura tecnica (almeno su Switch 2)