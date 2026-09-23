È già qualche mese che le strade di Gotham in forma LEGO sono tornate a diramarsi sulle nostre piattaforme da gioco, ma all'appello mancava ancora lei, l'ammiraglia di casa Nintendo, Switch 2. Tutto è cambiato il 18 settembre, quando anche sulla portatile nipponica ha fatto il suo debutto LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro , acclamato ritorno del Crociato Incappucciato in forma di mattoncini.

Attenzione, però! Va specificato che non possono essere utilizzati liberamente durante l'avventura principale. E proprio qui si svela la vera natura di questo contenuto aggiuntivo. La Modalità Caos è, infatti, una vera e propria nuova tipologia di gioco alla quale si può accedere in qualsiasi momento dal menù principale, anche se non si è ancora cominciata la campagna con protagonista l'Uomo Pipistrello.

Per tutti gli orfani delle precedenti incursioni del Pipistrello in salsa LEGO, la Modalità Caos riporta, anche se in minima parte, ai tempi di quando l'elenco dei personaggi disponibili era ben più ampio, tra eroi e supercriminali. Si aggiungono, infatti, (oltre a un pacchetto di costumi "sinistri" per i super e non della campagna originale, che richiamano classici del fumetto come Il Batman che ride), due capisaldi dell'universo narrativo di Batman: Il Joker e Harley Quinn .

È qui la festa?

La Modalità Caos si apre con una breve missione tra le mura fortificate dell'Arkham Asylum che vede protagonista la novella dottoressa Harleen Quinzel mentre viene ammaliata dal folle fascino del suo primo paziente, ovvero Il Joker. In quello che è uno sviluppo parecchio rapido, anche se scherzoso e acuto, in pieno stile da videogioco LEGO, la storia ci porta a evadere dal manicomio mettendo in scena una bella festa da portare fino alle strade di Gotham, quelle di North Island, per essere precisi.

Amanda Waller vuole catturare Joker e Harely a tutti i costi

Riconquistato l'amato covo nelle profondità dell'Amusement Mile, il gioco ci immette in quello che è il fulcro della Modalità Caos: creare scompiglio in città per guadagnare gettoni con cui abbellire il nascondiglio e comprare costumi per i due supercriminali.

La struttura è a metà tra quella di un roguelite e quella di unextraction shooter (con le dovute variazioni). Bisogna, infatti, scegliere il punto d'ingresso, completare gli obiettivi riportati su schermo, raccogliere quanti più gettoni possibile e scappare col malloppo prima che scada il tempo e Batman e Robin entrino in azione, facendo perdere parte del bottino, per poi ricominciare il ciclo dopo aver fatto i propri acquisti al nascondiglio.

L'obiettivo della Modalità Caos è completare costruzioni che mostrino la portata del vostro regno di terrore

Durante le prime partire sarà un po' un mordi e fuggi, con incursioni che durano poco più di un minuto (specialmente quando scende in campo la Task Force X, alla costante caccia dei due criminali e difficile da affrontare se non presi singolarmente), ma, man mano che si sbloccano migliorie, strumenti accessori e nuove reclute da chiamare sul campo di battaglia quando l'indicatore è pieno (arruolabili dal covo dopo averle salvate durante le vostre scorribande), le partite si fanno sensibilmente più lunghe, fino a che sarete voi a scegliere di rientrare perché non c'è altro da fare.

Il covo di Joker e Harley

Potrebbe sembrare una modalità sostanzialmente infinita, ma forse la più grande criticità alla sua base è il fatto che una volta che si è portato a compimento il breve arco narrativo e si è sbloccato tutto lo sbloccabile, cosa che si può compiere in meno di cinque ore, la voglia di iniziare una partita a tempo solo per scorrazzare per la città con Joker e Harley e scatenare un po' di caos è veramente poca.

Un peccato, perché aveva tutte le carte in regola per offrire un alto grado di rigiocabilità e consentire ai giocatori di passare un po' di tempo in più con il duo di giullari schizzati.