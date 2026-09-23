L'amiibo di Samus (Metroid Ravenous) è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine l'amiibo di Samus (Metroid Ravenous) a 19,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 28 gennaio 2027. A tal proposito, ti ricordiamo che è disponibile in preordine anche il gioco per Nintendo Switch 2; puoi preordinarlo cliccando qui o sul bottone sottostante. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto per gli appassionati
Con questo amiibo di Samus potrai potenziare la tua esperienza di gioco. Si tratta si un prodotto versatile, dato che è una statuetta perfetta per i collezionisti ma che si integra perfettamente con il nuovo gioco, dato che può conferire diversi vantaggi.
Basterà sfruttare il sensore NFC integrato nel Joy-Con 2 destro (anche il controller Pro 2 è compatibile). Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.