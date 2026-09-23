L'amiibo di Samus (Metroid Ravenous) è in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine l'amiibo di Samus (Metroid Ravenous) a 19,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 28 gennaio 2027. A tal proposito, ti ricordiamo che è disponibile in preordine anche il gioco per Nintendo Switch 2; puoi preordinarlo cliccando qui o sul bottone sottostante. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.