Lo smartphone REDMI Note 17 Pro Max 5G è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone REDMI Note 17 Pro Max 5G da 8+512 GB a 549,90 € rispetto al prezzo consigliato di 649,90 €, permettendoti di risparmiare il 15%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un dispositivo con una super batteria
La vera protagonista di questo dispositivo è la batteria con una capacità impressionante di 9.210 mAh con ricarica HyperCharge da 100 W e ricarica inversa cablata da 27W, per un'esperienza senza interruzioni. Troviamo inoltre un display AMOLED CrystalRed con luminosità di picco di 2500 nit e PWM dimming a 3840 Hz.
Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 5 in grado di offrire ottime prestazioni, mentre la fotocamera OIS è da 50 MP con modalità Ultra-Clear per eliminare sfocature causate da movimenti e vibrazioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.