Le cuffie Turtle Beach con licenza ufficiale Nintendo sono scontate del 40% e vendute al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulle cuffie da gaming Turtle Beach con licenza ufficiale Nintendo: l'offerta prevede uno sconto del 40% ed un prezzo totale e finale di 14,99€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Le cuffie Turtle Beach con licenza ufficiale Nintendo sono pensate per accompagnare le sessioni di gioco su Nintendo Switch 2, mantenendo la compatibilità anche con Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch - Modello OLED. Il design leggero è studiato per offrire un buon livello di comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
A garantire l'esperienza audio ci sono altoparlanti over-ear da 40 mm, progettati per riprodurre toni alti puliti e bassi potenti. La configurazione permette di immergersi nell'audio dei giochi e di seguire con maggiore chiarezza i diversi elementi sonori durante le partite.
Le cuffie integrano inoltre un microfono bidirezionale dotato della funzionalità Flip to Mute. Questa soluzione permette di comunicare con i compagni di squadra riducendo i rumori ambientali e di fondo, mentre il microfono può essere disattivato semplicemente sollevandolo.
I cuscinetti auricolari premium utilizzano un rivestimento in maglia lavorata e una struttura over-ear pensata per offrire una vestibilità confortevole.