Recupera la saga in attesa del quarto capitolo: prenota Kingdom Hearts Collection [I~III] in sconto su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile un piccolo sconto del 6% che fa calare il prezzo di Kingdom Hearts Collection [I~III]: il pre-order è effettuabile al costo finale di 74,90€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Kingdom Hearts Collection [I~III] riunisce in un'unica collezione tre raccolte dedicate alla celebre saga, offrendo un pacchetto pensato per chi vuole vivere le principali avventure della serie attraverso un'unica soluzione.
La collezione comprende Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, che include anche il relativo DLC.
Ulteriori dettagli sulla collezione
L'acquisto del gioco permette inoltre di riscattare per sempre alcuni contenuti aggiuntivi dedicati alle diverse versioni. Su PlayStation 5 è disponibile il contenuto chiamato "Blu di mezzanotte", mentre su Nintendo Switch 2 è possibile ottenere "Lunga notte".
La raccolta rappresenta quindi un unico pacchetto che permette di accedere a tre collezioni della serie Kingdom Hearts, includendo anche Kingdom Hearts III e il suo contenuto aggiuntivo Re Mind.
I contenuti bonus riscattabili completano l'offerta con elementi dedicati alle rispettive piattaforme. L'uscita di questa particolar e speciale collezione è attesa per il prossimo 8 ottobre, aspettando, così, l'uscita del quarto e attesissimo capitolo della saga.