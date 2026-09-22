Recupera la saga in attesa del quarto capitolo: prenota Kingdom Hearts Collection [I~III] in sconto su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile un piccolo sconto del 6% che fa calare il prezzo di Kingdom Hearts Collection [I~III]: il pre-order è effettuabile al costo finale di 74,90€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Kingdom Hearts Collection [I~III] riunisce in un'unica collezione tre raccolte dedicate alla celebre saga, offrendo un pacchetto pensato per chi vuole vivere le principali avventure della serie attraverso un'unica soluzione.

La collezione comprende Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, che include anche il relativo DLC.