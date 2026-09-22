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I controller Turtle Beach Rematch Advanced sono al minimo storico in diverse varianti

Tra le offerte di Amazon troviamo i controller Turtle Beach Rematch Advanced in diverse colorazioni speciali, dall'edizione Kyoto Bloom alla versione Blue Kitsune.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/09/2026
Turtle Beach Rematch Advanced

Su Amazon sono attualmente disponibili i controller Turtle Beach Rematch Advanced in diverse versioni dal design unico. Si tratta di prodotti economici, attualmente al minimo storico. Se sei interessato, puoi scegliere la tua variante preferita cliccando sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Pulsanti rimappabili e altre caratteristiche

Questi controller sono caratterizzati da un design unico, con colorazioni e finiture pensate per soddisfare qualsiasi preferenza. In alcuni casi (Kyoto Bloom) è presente una finitura lenticolare per passare da un design all'altro quando si muove il controller, creando un look dinamico. I controller sono inoltre dotati di doppi motori rumble e grilletti a impulsi per un feedback dinamico, mentre il design ergonomico assicura una presa sicura e confortevole.

Turtle Beach Rematch Advanced Titan Steel
Turtle Beach Rematch Advanced Titan Steel

Potrai inoltre regolare l'audio in modo veloce grazie ai comandi del D-Pad, oltre ad essere presente un pulsante dedicato alla disattivazione del microfono. Si tratta comunque di prodotti con licenza di gioco ufficiale per Xbox e PC. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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