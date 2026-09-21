Effettua il pre-order della Deluxe Edition di RuneScape Dragonwilds per PS5 direttamente su Amazon

Il gioco propone un mondo creato a mano da esplorare, missioni da completare e numerose abilità da potenziare. I sistemi RPG permettono di ottenere abilità e incantesimi unici attraverso la progressione .

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition per PS5 di RuneScape Dragonwilds al prezzo finale d'acquisto di 69,99€ . L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 5 novembre . Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: RuneScape Dragonwilds è una nuova avventura ambientata in un continente completamente inedito, dove l'high-fantasy incontra la tradizione della serie RuneScape .

Ulteriori dettagli sul gioco

Al centro dell'avventura ci sono però i draghi: sarà necessario seguire la loro scia di distruzione, scoprirne i misteri e prepararsi gradualmente allo scontro con la regina dei draghi. Pozioni, equipaggiamento e abilità saranno fondamentali per affrontare queste creature. La sopravvivenza passa anche attraverso la magia selvaggia di Ashenfall.

Contenuto Deluxe Edition

Il potere dell'Anima permette di evocare un'ascia spettrale per abbattere gli alberi, teletrasportarsi lontano dai pericoli, trasformare le ossa in pesche e persino creare un tornado di pesci. Esplorando le diverse regioni sarà possibile scoprire l'origine di questa magia e sfruttarla per sopravvivere. Lo sviluppo è inoltre guidato dalla community, con la roadmap definita anche sulla base dei feedback dei giocatori.