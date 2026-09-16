Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi: offerta valida per i clienti Prime

In occasione della Feste delle Offerte Prime, in arrivo tra poco meno di un mese, Amazon sta già proponendo diverse promozioni interessanti. Stavolta tocca ad Amazon Music Unlimited , gratis per ben 4 mesi se sei cliente Prime (altrimenti 3 mesi). Puoi approfittarne cliccando direttamente qui o sul box sottostante. L'offerta si rinnoverà automaticamente a 12,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, continuando a sfruttare la promozione. Vediamo ulteriori dettagli.

Musica senza limiti

Amazon Music Unlimited offre accesso illimitato ai migliori brani. Potrai inoltre sfruttare gli skip infiniti, scaricare i brani e ascoltarli offline senza alcune interruzione. Se vuoi quindi accedere a un corposo catalogo con i migliori brani al mondo, questa occasione è perfetta per te.

Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e termina il 9 ottobre. Inoltre, se sei un amante della lettura o vuoi avvicinarti a questo mondo per la prima volta, sappi che anche Kindle Unlimited è gratis per ben tre mesi.