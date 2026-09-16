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Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi: offerta valida per i clienti Prime

Approfitta della nuova promo di Amazon Music Unlimited, gratis per ben quattro mesi (3 mesi se non sei cliente Prime). Potrai accedere a 100 milioni di brani e seguire i tuoi podcast preferiti senza interruzioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/09/2026
Music Unlimited

In occasione della Feste delle Offerte Prime, in arrivo tra poco meno di un mese, Amazon sta già proponendo diverse promozioni interessanti. Stavolta tocca ad Amazon Music Unlimited, gratis per ben 4 mesi se sei cliente Prime (altrimenti 3 mesi). Puoi approfittarne cliccando direttamente qui o sul box sottostante. L'offerta si rinnoverà automaticamente a 12,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, continuando a sfruttare la promozione. Vediamo ulteriori dettagli.

Musica senza limiti

Amazon Music Unlimited offre accesso illimitato ai migliori brani. Potrai inoltre sfruttare gli skip infiniti, scaricare i brani e ascoltarli offline senza alcune interruzione. Se vuoi quindi accedere a un corposo catalogo con i migliori brani al mondo, questa occasione è perfetta per te.

La Festa delle Offerte Prime sta per tornare: tanti sconti esclusivi su Amazon e promozioni speciali La Festa delle Offerte Prime sta per tornare: tanti sconti esclusivi su Amazon e promozioni speciali

Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e termina il 9 ottobre. Inoltre, se sei un amante della lettura o vuoi avvicinarti a questo mondo per la prima volta, sappi che anche Kindle Unlimited è gratis per ben tre mesi.

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