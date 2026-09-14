Il prezzo di Steam Frame poteva essere più basso? Valve risponde

Dopo l'annuncio dell'apertura delle prenotazioni, diversi utenti si sono chiesti se il prezzo di Steam Frame poteva essere più basso, e un paio di sviluppatori Valve hanno affrontato il tema nel corso di un'intervista.
"Credo che a questo punto dello sviluppo fossimo ormai arrivati troppo avanti per poter ripensare completamente il prodotto", ha spiegato Pierre-Loup Griffais quando gli è stato chiesto se a livello di progettazione fosse stata considerata una versione del visore dotata di componenti meno sofisticati.
"Nonostante sia stato progettato innanzitutto per lo streaming, la possibilità di eseguire i giochi localmente è stata utilizzata abbastanza spesso nei nostri test e credo che ci sia ancora del potenziale per migliorare ulteriormente l'esperienza sotto questo aspetto."
"Siamo piuttosto soddisfatti dei compromessi fatti lungo il percorso al fine di rappresentare entrambe le modalità di utilizzo. E ci aspettiamo che ogni utente lo utilizzi in maniera diversa: per molti lo streaming potrebbe essere la soluzione migliore, ma per alcune persone anche il gioco in modalità stand alone potrebbe funzionare molto bene."
Un progetto in evoluzione
Come era lecito attendersi, la crisi delle memorie che ha pesato su Steam Machine si è rivelata determinante anche per Steam Frame, ma Valve confida che le caratteristiche e la doppia natura del visore potranno spingerne le vendite nonostante il fattore prezzo.
"Questa duplice identità potrebbe evolversi nel tempo, perché siamo ancora nelle fasi iniziali della verifica della compatibilità e di tutto ciò che ne consegue, proprio come eravamo agli albori di Steam Deck", ha spiegato Jeff Leinbaugh.
"Man mano che aumenterà il numero di giochi certificati per l'esecuzione stand alone, le persone potrebbero considerare Steam Frame sempre meno come un visore principalmente dedicato allo streaming, a seconda di ciò che vogliono fare."
"Alcuni potrebbero accontentarsi di un determinato tipo di esperienza e di un solo modo di giocare, mentre altri potrebbero arrivare partendo dalla direzione opposta. Per questo stiamo cercando di migliorare tutti questi aspetti."