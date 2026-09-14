Il prezzo di Steam Frame poteva essere più basso? Valve risponde

Dopo l'annuncio dell'apertura delle prenotazioni, diversi utenti si sono chiesti se il prezzo di Steam Frame poteva essere più basso, e un paio di sviluppatori Valve hanno affrontato il tema nel corso di un'intervista.

"Credo che a questo punto dello sviluppo fossimo ormai arrivati troppo avanti per poter ripensare completamente il prodotto", ha spiegato Pierre-Loup Griffais quando gli è stato chiesto se a livello di progettazione fosse stata considerata una versione del visore dotata di componenti meno sofisticati.

"Nonostante sia stato progettato innanzitutto per lo streaming, la possibilità di eseguire i giochi localmente è stata utilizzata abbastanza spesso nei nostri test e credo che ci sia ancora del potenziale per migliorare ulteriormente l'esperienza sotto questo aspetto."

"Siamo piuttosto soddisfatti dei compromessi fatti lungo il percorso al fine di rappresentare entrambe le modalità di utilizzo. E ci aspettiamo che ogni utente lo utilizzi in maniera diversa: per molti lo streaming potrebbe essere la soluzione migliore, ma per alcune persone anche il gioco in modalità stand alone potrebbe funzionare molto bene."