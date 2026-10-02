La RTX 5070 diventa la GPU più diffusa dello Steam Hardware Survey, ma non è l'unico sorpasso di settembre

Valve ha pubblicato i risultati dello Steam Hardware Survey di settembre 2026, la rilevazione mensile che fotografa l'hardware utilizzato dagli utenti della piattaforma. Il sondaggio è anonimo e la partecipazione è facoltativa, quindi i dati non rappresentano necessariamente l'intera base installata di PC gaming.
Questa volta emergono però due cambiamenti particolarmente evidenti. La GeForce RTX 5070 sale al primo posto tra le singole schede video rilevate, mentre i sistemi con 32 GB di RAM diventano la configurazione più comune, superando quelli equipaggiati con 16 GB.
NVIDIA sbaraglia la concorrenza, ma AMD continua a guadagnare terreno sulle CPU
La RTX 5070 raggiunge il 5,86% dei sistemi rilevati, con un incremento di 2,30 punti percentuali rispetto al 3,56% di agosto. Anche altre GPU della famiglia RTX 50 registrano aumenti consistenti: la RTX 5060 Ti arriva al 3,87%, guadagnando 1,46 punti, mentre la RTX 5060 raggiunge il 4,20% dopo una crescita di 1,22 punti.
Nella top ten delle singole GPU non compare invece alcun modello Radeon o Intel. Considerando complessivamente le GeForce RTX 5050, 5060, 5060 Ti, 5070, 5070 Ti, 5080 e 5090, la loro quota arriva al 18,21%, contro circa il 12,93% rilevato ad agosto.
Il cambiamento più marcato riguarda però la memoria di sistema. I PC con 32 GB di RAM passano dal 37,45% al 42,22%, con una crescita di 4,77 punti. Nello stesso periodo, i sistemi con 16 GB scendono dal 41,20% al 37,82%. Per la prima volta nella rilevazione, quindi, la configurazione da 32 GB supera quella da 16 GB.
Anche le risoluzioni mostrano uno spostamento significativo. Il formato 2560×1440 passa dal 21,86% al 27,04%, mentre il Full HD a 1920×1080 scende dal 50,52% al 47,91%. Il 1080p rimane comunque la risoluzione più utilizzata, ma per la prima volta nella rilevazione scende sotto la metà dei sistemi analizzati.
Sul fronte dei processori, invece, AMD continua a ridurre il divario con Intel. La quota dei processori AMD nei PC Windows passa dal 45,52% al 47,41%, mentre Intel scende dal 54,47% al 52,59%. La distanza tra i due produttori si riduce così a 5,18 punti percentuali.
I dati di settembre fotografano un parco PC in cui aumentano sia la presenza delle nuove GPU NVIDIA sia la quantità di memoria installata, mentre il 1440p guadagna terreno rispetto al Full HD. Trattandosi di una rilevazione volontaria e anonima, tuttavia, i valori vanno letti come una fotografia degli utenti Steam che partecipano al sondaggio, non come un censimento dell'intero mercato PC.