La RTX 5070 diventa la GPU più diffusa dello Steam Hardware Survey, ma non è l'unico sorpasso di settembre

Valve ha pubblicato i risultati dello Steam Hardware Survey di settembre 2026, la rilevazione mensile che fotografa l'hardware utilizzato dagli utenti della piattaforma. Il sondaggio è anonimo e la partecipazione è facoltativa, quindi i dati non rappresentano necessariamente l'intera base installata di PC gaming.

Questa volta emergono però due cambiamenti particolarmente evidenti. La GeForce RTX 5070 sale al primo posto tra le singole schede video rilevate, mentre i sistemi con 32 GB di RAM diventano la configurazione più comune, superando quelli equipaggiati con 16 GB.