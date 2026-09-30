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L'unica possibilità rimasta è vendere Xbox? La CEO risponde

Asha Sharma, CEO di Xbox, ha parlato con il The New York Times e ha raccontato il proprio punto di vista sul futuro di Xbox.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/09/2026
Asha Sharma, CEO di Xbox

Xbox si trova chiaramente in un momento difficile: non solo deve mutare, ma deve farlo con successo e rapidamente per poter trovare la propria posizione nel mercato.

La CEO Asha Sharma sta cercando di dare la giusta forma alla compagnia e ne ha parlato con il The New York Times. Leggiamo le sue parole.

Il commento di Asha Sharma

Sharma ha dichiarato che Xbox non se ne andrà e che non c'è alcuna intenzione di vendere la compagnia. Secondo l'intervistatore, Zachary Small, la risposta è stata un po' "elusiva" ma comunque sufficientemente definitiva sulla questione.

La CEO ha affermato: "Xbox non è in vendita. Faremo tutto il necessario per predisporre l'azienda al successo e valuteremo le giuste partnership, il giusto modello operativo e tutto ciò che occorre per raggiungere questo obiettivo."

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"Faremo tutto il necessario" ovviamente include anche mosse come il licenziamento dei dipendenti e la ristrutturazione interna della compagnia, con Activision Blizzard e Bethesda che prendono sempre più controllo dei team di Xbox, al punto tale che la situazione è stata definita una "acquisizione al contrario".

Inoltre, persino l'ex boss di PlayStation consiglia a Xbox di "scegliere una direzione": è chiaro che le cose devono cambiare in qualche modo.

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