Xbox, il programma disc-to-digital si espande con l'arrivo di Sega

Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di convertire anche alcuni giochi non più disponibili per l'acquisto in formato digitale, permettendo di ottenere una licenza che in precedenza non era più acquistabile . Il catalogo, tuttavia, dipende dalla partecipazione dei singoli editori: alcuni titoli disponibili digitalmente non possono ancora essere convertiti proprio perché i rispettivi proprietari non hanno aderito all'iniziativa.

Sega aderisce

Sega è l'ingresso più recente e partecipa al programma dal 28 settembre. Questo permette ai possessori di determinati giochi fisici dell'editore di ottenere la relativa licenza digitale, includendo serie come Sonic e Persona. In precedenza anche Ubisoft aveva scelto di non partecipare, salvo poi cambiare posizione. Microsoft sta inoltre semplificando la procedura. Inizialmente era necessario inserire il disco nella console e accedere alle impostazioni per riscattare la licenza; ora la conversione viene avviata automaticamente quando il disco viene inserito. Alla prima attivazione compare una schermata a tutto schermo che spiega il funzionamento della funzione, mentre per le conversioni successive viene mostrata soltanto una notifica meno invasiva.

L'ampliamento del numero di editori aderenti resta quindi uno degli elementi centrali per il futuro del disc-to-digital: maggiore sarà il catalogo supportato, più ampia sarà la parte della propria collezione fisica che gli utenti potranno associare a una licenza digitale.