Amazon Fire TV Stick al minimo storico in diverse varianti: sconti fino al 60%

Su Amazon sono presenti diversi dispositivi Fire TV Stick a prezzo scontato. Partiamo da Fire TV Stick HD (ultimo modello), disponibile a soli 25,99 € rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 60%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta del dispositivo per lo streaming in HD con un design ultra-portatile e supporto Wi-Fi 6. Tutte le app sono raggruppate in un unico posto, che si tratti di Prime Video, Netflix, Disney+ e tante altre ancora.
Altri dispositivi per lo streaming
Su Amazon è disponibile anche il modello Fire TV Stick 4K Plus a 37,99 € rispetto al prezzo consigliato di 84,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 55%. Si tratta anche in questo caso del prezzo minimo storico. Puoi acquistarlo tramite questo link o cliccando sul box sottostante: In questo caso si tratta di un dispositivo in grado di offrire una riproduzione in streaming 4K fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router.
Se invece hai esigenze ancora più specifiche, Amazon Fire TV Stick 4K Max (ultimo modello) costa 52,99 € rispetto al prezzo consigliato di 114,99 €, permettendoti di risparmiare il 54%. In questo caso costa circa 6 € in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul bottone qui sotto. Ricordiamo che tra pochi giorni inizieranno ufficialmente le Offerte Prime di Amazon, con una serie di prodotti in sconto.