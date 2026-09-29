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Caos demenziale e comicità no-sense a meno di 2€: Postal 4: No Regerts per PC in offerta su Instant Gaming

Postal 4: No Regerts per PC scende a un prezzo minuscolo su Instant Gaming: scoprite come recuperare lo sparatutto più folle e scorretto del catalogo risparmiando oltre 18 euro.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   29/09/2026
Postal 4
Postal 4: No Regerts
Postal 4: No Regerts
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Tornare nei panni del Postal Dude per scatenare il caos in città costa ormai meno di due euro. Trovate Postal 4: No Regerts per PC in offerta a un prezzo netto di soli 1,39€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout sale ad appena 1,70€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 20€, vi mettete in tasca un risparmio effettivo di 18,30€. Questo taglio si traduce in uno sconto reale a imposte incluse del 91,5%, leggermente diverso dal 93% esentasse visibile sullo store. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box sottostante.

Libertà d'azione, armi bizzarre e ironia scorretta

Sviluppato da Running With Scissors, il titolo si propone come il seguito spirituale del celebre secondo capitolo, riportando la saga alla sua originale struttura sparatutto in prima persona a mondo aperto. Ambientata nella fittizia cittadina desertica di Edensin, l'avventura vi concede la massima libertà nell'affrontare le commissioni giornaliere assegnate al protagonista, lasciandovi scegliere se completare i compiti in modo pacifico o scatenare la violenza più sfrenata.

L'arsenale di Postal 4: No Regerts spazia dalle classiche armi da fuoco a strumenti del tutto bizzarri, come gatti usati come silenziatori, piccioni infetti e cannoni sparabenzina. Questa versione per PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, offre il supporto completo per i controller, varie impostazioni grafiche scalabili e tutti i miglioramenti tecnici rilasciati per ottimizzare le prestazioni.

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