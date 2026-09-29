Cerchi una nuova avventura co-op? Split Fiction per PS5 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Split Fiction per PS5 a 32,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 34%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanto divertimento e scenari diversi

Le protagoniste di questo gioco sono due scrittrici, ovvero Mio e Zoe. Le loro personalità differenti si scontrano con scenari e atmosfere completamente diversi: una ama la fantascienza, l'altra il fantasy. Dovranno trovare una via d'uscita, essendo intrappolate nelle rispettive storie, quindi la collaborazione sarà fondamentale. Scoprirai una serie di mondi straordinari e abilità sempre nuove in grado di intrattenerti costantemente.

Split Fiction

Si tratta di un gioco perfetto da provare in compagnia, in particolare se hai già amato It Takes Two. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.