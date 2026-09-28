Rubano due rimorchi Nvidia pensando di trovarci delle GPU, ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia

Due rimorchi con il logo Nvidia sono stati rubati in California, da alcuni ladri che pensavano di poter mettere le mani su un ricchissimo carico di hardware di grande valore. Il bottino si è però rivelato molto più magro del previsto: ciascun rimorchio conteneva circa 9.072 kg di sabbia , per un totale di circa 18 tonnellate complessive. Un po' troppe, anche se si ospita un gatto incontinente.

Gatti felici

La presenza del logo Nvidia sui mezzi avrà fatto pensare ai criminali che fossero utilizzati per trasportare GPU o altri componenti destinati ai data center, considerando che attualmente la domanda è alle stelle. I rimorchi appartenevano però a PlusAI, startup che collabora con Nvidia nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma e software basati sull'intelligenza artificiale.

Le GPU sono diventate dei beni di lusso

La sabbia non era quindi un carico casuale. PlusAI la utilizza per simulare il comportamento delle merci durante il trasporto e studiare la risposta dei carichi alle diverse condizioni della strada. "PlusAI utilizza carichi simulati nei propri rimorchi per supportare i test di ricerca e sviluppo", ha spiegato alla testata Wired Lauren Kwan, portavoce dell'azienda.

Il furto è stato scoperto in modo casuale. Un amico di un dirigente di alto livello di PlusAI ha infatti notato i due rimorchi vicino al luogo di lavoro dell'azienda a Newark, in California, e ha telefonato al dirigente per congratularsi con lui per quello che pensava fosse un nuovo risultato della società. La chiamata ha però fatto scattare l'allarme: i mezzi avrebbero dovuto trovarsi parcheggiati fuori dal magazzino dell'azienda, a circa mezzo miglio di distanza.

Secondo la ricostruzione, i ladri avrebbero agganciato i rimorchi ai propri camion e si sarebbero allontanati. Una volta aperte le porte e scoperto il contenuto, avrebbero abbandonato i mezzi senza portare via la sabbia. Le indagini sono tuttora in corso e, al momento, non risultano arresti. Nvidia non ha invece commentato il caso.

L'episodio, per quanto abbia avuto dei risvolti da commedia, va in realtà letto nelle attuali condizioni del mercato dell'hardware casalingo. L'altissima domanda dovuta alla voracità delle intelligenze artificiali, ha reso alcune componenti hardware preziosissime, facendo moltiplicare i furti.

A giugno, per esempio, la California Highway Patrol aveva recuperato merce per oltre 2,2 milioni di dollari ritenuta proveniente da tre diversi furti. Tra il materiale recuperato figuravano anche otto pallet di switch server Celestica destinati a Meta, per un valore dichiarato di circa 550.000 dollari.