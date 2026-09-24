NVIDIA RTX Mega Geometry 2.0 per risolvere uno dei problemi del ray tracing

Nei motori di nuova generazione, la tecnologia di geometria virtualizzata Nanite è attualmente costretta a ricorrere a un modello di supporto (proxy mesh) a basso dettaglio per calcolare ombre e riflessi in ray tracing. RTX Mega Geometry 2.0 risolve questa limitazione introducendo lo streaming continuo di cluster geometrici a livello di dettaglio dinamico (LOD) , consentendo alla scheda grafica di caricare e tracciare in tempo reale solo la densità poligonale strettamente necessaria alla scena.

NVIDIA ha pubblicato ufficialmente il nuovo SDK RTX Mega Geometry 2.0 e l'aggiornamento RTX Kit 2026.3, introducendo una suite di strumenti progettata per superare uno dei più grandi colli di bottiglia del rendering moderno: la gestione di scene 3D ad altissima densità poligonale abbinata al ray tracing in tempo reale .

RTX Mega Geometry 2.0 arriva anche in Gears of War: E-Day

Il primo grande banco di prova commerciale per questa tecnologia sarà Gears of War: E-Day, sviluppato da The Coalition. L'integrazione di RTX Mega Geometry e DLSS consentirà di applicare il ray tracing completo direttamente sulla geometria Nanite ad altissimo dettaglio, garantendo ombre e riflessi visibilmente più precisi senza saturare la pipeline di calcolo. Per dimostrare la portata del sistema agli sviluppatori, NVIDIA ha mostrato come le complesse mesh della demo Zorah vengano suddivise e caricate in cluster dinamici.

Secondo NVIDIA, l'adozione di queste tecnologie consente di migliorare qualità dell'immagine e prestazioni del rendering, ma non sono stati forniti benchmark specifici relativi al gioco.

L'RTX Kit 2026.3 introduce anche RTX Neural Texture Compression 0.10 beta, compatibile con una versione preview del DirectX 12 Agility SDK con Linear Algebra. La modifica permette ai Tensor Core delle GPU RTX di accelerare la decompressione neurale delle texture direttamente negli shader DirectX. Lo stesso componente aggiunge il supporto a Windows ARM64.

Un'analisi della geometria 3D tramite la tecnologia NVIDIA Mega Geometry 2.0, suddivisa tra livello di dettaglio (LOD), cluster di poligoni e singoli triangoli

Tra gli altri aggiornamenti c'è RTX Dynamic Illumination 3.1, che integra DLSS Ray Reconstruction e apporta modifiche a ReSTIR PT. RTX Character Rendering 1.4 interviene invece sul rendering dei capelli, migliorando il campionamento BCSDF nelle aree più lontane e la conservazione dell'energia. RTX Neural Shading 1.4 aggiorna il supporto alla toolchain DirectX Linear Algebra e le relative dipendenze. RTX Texture Filtering 1.3 introduce infine Collaborative Texture Filtering, una tecnica progettata per migliorare la qualità delle texture ingrandite con il filtraggio stocastico. Anche questo componente supporta ora Windows ARM64.

Parallelamente, NVIDIA ha aggiornato l'In-Game Inferencing SDK integrando il supporto ad RTX Spark, al modello Gemma 4, un plugin per Stable Diffusion con codice di esempio e librerie aggiornate di llama.cpp. Trattandosi di strumenti destinati agli studi di sviluppo, le nuove funzionalità e le relative ottimizzazioni prestazionali arriveranno nei giochi per PC man mano che i motori grafici di nuova produzione integreranno le nuove librerie.