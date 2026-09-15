Trump telefona a Jensen Huang durante la conferenza: i timori sull'IA sono una bufala

Pochi giorni fa, Jacob Coxon - ex dipendente di Anthropic - ha lanciato un allarme sul futuro dell'intelligenza artificiale, sostenendo che le aziende non starebbero agendo in modo responsabile. In particolare, ha sottolineato il rischio di conseguenze disastrose per la civiltà. Successivamente è intervenuto Dario Amodei, CEO di Anthropic, che ha riconosciuto la necessità di rallentare lo sviluppo dell'IA, il cui progresso rischia di essere più rapido della capacità degli esseri umani di comprenderla e controllarla.

Mentre Sam Altman ed Elon Musk hanno dichiarato di essere d'accordo, Trump ha fermamente respinto le richieste di rallentare lo sviluppo dell'IA. Proprio nelle ultime ore, ha telefonato a Jensen Huang nel pieno della conferenza All-In di Los Angeles, sostenendo quanto tutti questi timori siano in realtà una bufala.