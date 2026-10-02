DGX Spark: il nuovo modello del mini supercomputer NVIDIA ha la metà della memoria ma costa sempre uguale

Il DGX Spark era stato presentato con un prezzo di 3.999 dollari, ma nel corso dei mesi il listino è aumentato fino a 4.699 e 4.999 dollari. La versione da 128 GB dovrebbe ora collocarsi su una fascia di prezzo ancora più elevata , mentre il nuovo modello riduce la dotazione di memoria per mantenere il prezzo di riferimento.

NVIDIA amplia la famiglia DGX Spark con una nuova versione dotata di 64 GB di memoria unificata . La configurazione nasce in un momento in cui il costo dei componenti di memoria continua a pesare sui dispositivi dedicati all'intelligenza artificiale e, almeno sul mercato statunitense, sarà proposta allo stesso prezzo di 4.999 dollari precedentemente associato al modello da 128 GB .

DGX Spark da 64 GB: caratteristiche e utilizzo in cluster

A parte la memoria, la nuova configurazione mantiene le caratteristiche del DGX Spark. Il sistema integra DGX OS e lo stack software NVIDIA dedicato all'IA, mentre la connettività include un'interfaccia ConnectX-7 che consente di collegare direttamente più unità tramite cavi QSFP. Il collegamento in cluster permette di combinare la memoria unificata dei diversi sistemi, aumentando lo spazio disponibile per l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni. NVIDIA indica, per due DGX Spark collegati, un incremento delle prestazioni fino a 1,7 volte e il raddoppio della larghezza di banda della memoria.

La configurazione dei sistemi può essere effettuata attraverso le guide pubblicate da NVIDIA e tramite Sync Cluster Assistant, pensato per semplificare le operazioni necessarie a collegare più macchine. La possibilità di costruire configurazioni con più DGX Spark rappresenta uno degli elementi distintivi della piattaforma, soprattutto per chi lavora con modelli che richiedono una quantità elevata di memoria.

La nuova versione da 64 GB sarà disponibile dal 23 ottobre 2026 attraverso partner come Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP e MSI. Il prezzo indicato da NVIDIA per questa configurazione è di 4.999 dollari negli Stati Uniti.

Sul fronte della concorrenza, il DGX Spark si trova a confronto con i sistemi basati su AMD Ryzen AI Max e Ryzen AI Halo, disponibili con configurazioni che arrivano a 128 o 192 GB di memoria unificata. I prezzi riportati per queste piattaforme variano però a seconda del produttore e della configurazione, rendendo il confronto diretto meno immediato.

La questione della memoria assume particolare importanza nei carichi IA: modelli più grandi richiedono infatti maggiore capacità per poter essere caricati ed eseguiti localmente. NVIDIA punta però anche sulla possibilità di combinare più DGX Spark e sull'ecosistema CUDA, mentre le piattaforme AMD fanno affidamento sullo stack ROCm e supportano configurazioni con Windows e Linux.

La nuova versione non cambia quindi l'architettura del DGX Spark, ma modifica il compromesso tra memoria e prezzo. Il modello da 64 GB amplia l'offerta verso chi non necessita dei 128 GB, mentre la versione con maggiore capacità rimane destinata ai carichi che beneficiano di una dotazione di memoria più ampia.