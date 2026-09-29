RTX Spark: abbiamo provato il gaming sui nuovi Ultrabook potenziati dal SoC di NVIDIA

Con RTX Spark NVIDIA prova a spingersi oltre, grazie a una soluzione progettata per concentrare CPU, GPU e memoria all'interno di un unico sistema e portare queste capacità anche su computer estremamente sottili. Nel corso della passata Gamescom abbiamo avuto l'opportunità di provare direttamente alcuni dei primi ultrabook equipaggiati con questa piattaforma , testando le capacità gaming con diversi giochi recenti. Non si è trattato di una sessione di benchmark, ma di un'occasione per capire quale tipo di esperienza sia possibile ottenere su macchine che, per dimensioni e impostazione, sono molto lontane dai tradizionali laptop da gioco.

Il PC gaming sta attraversando una fase in cui la potenza non è più l'unico parametro con cui misurare l'evoluzione dell'hardware. La diffusione delle tecnologie di ricostruzione dell'immagine e della generazione dei fotogrammi ha cambiato il modo in cui valutiamo le prestazioni, mentre l'intelligenza artificiale sta diventando una componente sempre più importante dell'intera piattaforma.

RTX Spark, un superchip che cambia le regole?

Dopo anni di attesa NVIDIA ha presentato RTX Spark, una piattaforma che prova a portare gaming, creazione di contenuti e intelligenza artificiale all'interno di laptop Windows molto più compatti rispetto alle tradizionali configurazioni con CPU e GPU dedicate. Il principio è quello di concentrare le principali risorse di calcolo in un unico pezzo di silicio, sfruttando una memoria unificata e l'intero ecosistema di tecnologie RTX. NVIDIA punta in particolare su notebook ultrasottili, nei quali ridurre consumi e ingombri senza rinunciare alle funzionalità grafiche cui ci ha abituati la famiglia GeForce.

Il nuovo chip RTX Spark si presenta con una memoria unificata

Il cuore della piattaforma è RTX Spark N1X, basato sull'architettura Grace Blackwell. NVIDIA prevede due configurazioni: quella superiore integra una GPU Blackwell con 6.144 CUDA Core, una CPU Grace a 20 core e fino a 128 GB di memoria LPDDR5X unificata, mentre la seconda (denominata N1) scende a 5.120 CUDA Core, 18 core CPU e fino a 64 GB di memoria. Entrambe operano con un TDP compreso tra 45 e 80 watt nei notebook, equipaggiano Tensor Core di quinta generazione e RT Core di quarta generazione. Nella variante più performante il chip può raggiungere 1 PFLOP di prestazioni AI in FP4.

La memoria unificata è uno degli elementi distintivi del progetto: CPU e GPU possono accedere allo stesso pool di memoria, evitando la tradizionale separazione tra RAM di sistema e VRAM. Il collegamento tra i due blocchi di calcolo avviene attraverso NVLink-C2C, mentre la CPU Grace utilizza un'architettura ARM sviluppata in collaborazione con MediaTek.

RTX Spark nasce quindi come una piattaforma Windows diversa dalle classiche soluzioni x86, con NVIDIA e Microsoft impegnate anche sul fronte della compatibilità software e dei videogiochi. Il supporto nativo a sistemi anti-cheat come EA Javelin è parte di questo lavoro.