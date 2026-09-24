GeForce NOW accoglie CONTROL Resonant: scopriamo gli altri giochi della settimana

Come di consueto con il GFN Thursday, NVIDIA ha comunicato quali giochi verranno aggiunti al catalogo di GeForce Now. Si tratta di nove giochi in totale, alcuni particolarmente attesi. Prima di scoprire tutti i titoli disponibili, ricordiamo che è possibile acquistare un abbonamento GeForce NOW Ultimate di 12 mesi entro il 27 settembre per ricevere gratuitamente CONTROL Resonant.
Inoltre, il supporto per GeForce NOW arriverà anche sui dispositivi Googlebook, ovvero i nuovi laptop di Google basati su Gemini Intelligence. Vediamo ora tutti i giochi disponibili questa settimana.
GFN Thursday: Dune Awakening e altri giochi
Ecco di seguito un pratico riepilogo dei giochi disponibili in streaming questa settimana:
- Dune: Awakening (Nuova uscita su Xbox, 22/9), disponibile su Game Pass
- Stick It to the Stickman (Nuova uscita su Steam, 23/9)
- CONTROL Resonant (Nuova uscita su Steam, 24/9)
- Wild West Pioneers (Nuova uscita su Steam, 25/9)
- DragonSword: Awakening (Steam)
- Everything Is Crab (Steam)
- LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight (Steam)
- Over The Top: WWI (Steam)
- Roadside Research (Steam)
Tra i giochi più attesi troviamo Control Resonant, l'action ambizioso di Remedy che si svolge sette anni dopo gli eventi del primo episodio (qui la nostra recensione). Wild West Pioneers è invece un city builder in cui dovrete costruire e gestire insediamenti in espansione e seguire una storia fatta di incontri pericolosi e ricerca della famiglia. Dune: Awakening fa invece il suo debutto su PS5, Xbox Series X|S e Game Pass, con una serie di miglioramenti e una nuova modalità a giocatore singolo.
Come provare i giochi
Gli abbonati a GeForce Now non dovranno fare altro che avviare il gioco per provarlo immediatamente e senza attese. Si tratta infatti di un servizio di cloud gaming che consente di giocare in streaming senza la necessità di possedere un PC potente. Come sempre, fateci sapere quale gioco vi interessa maggiormente.