GeForce NOW accoglie CONTROL Resonant: scopriamo gli altri giochi della settimana

Come di consueto con il GFN Thursday , NVIDIA ha comunicato quali giochi verranno aggiunti al catalogo di GeForce Now. Si tratta di nove giochi in totale, alcuni particolarmente attesi. Prima di scoprire tutti i titoli disponibili, ricordiamo che è possibile acquistare un abbonamento GeForce NOW Ultimate di 12 mesi entro il 27 settembre per ricevere gratuitamente CONTROL Resonant .

GFN Thursday: Dune Awakening e altri giochi

Ecco di seguito un pratico riepilogo dei giochi disponibili in streaming questa settimana:

Dune: Awakening (Nuova uscita su Xbox, 22/9), disponibile su Game Pass

(Nuova uscita su Xbox, 22/9), disponibile su Game Pass Stick It to the Stickman (Nuova uscita su Steam, 23/9)

(Nuova uscita su Steam, 23/9) CONTROL Resonant (Nuova uscita su Steam, 24/9)

(Nuova uscita su Steam, 24/9) Wild West Pioneers (Nuova uscita su Steam, 25/9)

(Nuova uscita su Steam, 25/9) DragonSword: Awakening (Steam)

(Steam) Everything Is Crab (Steam)

(Steam) LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight (Steam)

(Steam) Over The Top: WWI (Steam)

(Steam) Roadside Research (Steam)

Tra i giochi più attesi troviamo Control Resonant, l'action ambizioso di Remedy che si svolge sette anni dopo gli eventi del primo episodio (qui la nostra recensione). Wild West Pioneers è invece un city builder in cui dovrete costruire e gestire insediamenti in espansione e seguire una storia fatta di incontri pericolosi e ricerca della famiglia. Dune: Awakening fa invece il suo debutto su PS5, Xbox Series X|S e Game Pass, con una serie di miglioramenti e una nuova modalità a giocatore singolo.