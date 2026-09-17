A poco più di un anno di distanza dal debutto su PC, che avevamo recensito a questo indirizzo , Dune: Awakening di Funcom arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S , anche attraverso il Game Pass. Per l'occasione il gioco è stato potenziato, rinnovato e arricchito con una nuova modalità a giocatore singolo che farà contenti molti e lascerà l'amaro in bocca ad altri.

Per i solitari

Come detto, Dune: Awakening è una sorta di seguito spirituale di Conan Exiles, il gioco che dal 2018 ha permesso alla Funcom sia di restare in piedi che di portare avanti questo nuovo progetto. I due progetti hanno gameplay simili, ma la differenza enorme tra le due ambientazioni si fa sentire già dalle primissime ore. Come Conan Exiles, a cui ho dedicato un bel po' di ore, Dune: Awakening è un gioco di ruolo multiplayer incentrato sulla sopravvivenza in cui ogni server può contenere massimo quaranta giocatori.

Il combattimento corpo a corpo resta molto debole e poco soddisfacente

Questi potranno entrare in contatto con altre centinaia di giocatori esplorando le lande procedurali del deserto profondo, dove poi dovrebbe in larga parte svolgersi l'end-game. È un sistema più complesso di quello offerto da Conan, potenzialmente migliore e in grado di offrire un gameplay più ricco e sfaccettato del precedente. Il problema è che non è mai stato sfruttato a dovere, anzi è stato oggetto di diversi ripensamenti, non ultima questa nuova modalità single player.

Un gioco sviluppato per funzionare prevalentemente attraverso dei server remoti, è stato riadattato per essere manovrato interamente dall'hardware in nostro possesso. In questo caso la lotta tra le famiglie a cui possono aderire i giocatori è totalmente simulata dal computer, al posto che essere determinata dalle azioni degli utenti. Il mercato comune, invece, è disabilitato nonostante le zone legate ad esso rimangano totalmente esplorabili. Anche scegliendo la modalità solitaria, al momento Dune: Awakening richiede un collegamento a Internet sia per avviarsi che durante la creazione del personaggio, solo una volta in partita è possibile continuare a giocare offline.

Funcom ha detto di essere al lavoro per fare in modo che il gioco richieda una connessione solo nel momento in cui si seleziona la modalità online, ma per il momento non è ancora così. Fortunatamente non sono necessari abbonamenti a Xbox Live e PlayStation Plus. Il gioco è stato adattato molto bene al pad e le performance su PS5 sono state assolutamente all'altezza delle aspettative. Tecnicamente ha i suoi evidenti limiti, ma riesce a nasconderli con grande abilità.