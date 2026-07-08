Dune – Parte Tre ci prepara al finale della trilogia con un nuovo trailer

Warner Bros. Pictures ha pubblicato oggi sui suoi canali ufficiali un nuovo trailer in italiano di Dune - Parte Tre, il capitolo finale della trilogia fantascientifica diretta da Denis Villeneuve e basata sull'opera di Frank Herbert, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre.
Il filmato ci porta oltre un decennio dopo gli eventi della precedente pellicola: Paul Atreides è ora un Imperatore spietato, capace di conquistare la galassia distruggendo innumerevoli mondi, ma il suo dominio è minacciato da tensioni interne, nuovi nemici e una cospirazione che si muove nell'ombra.
Nel cast Robert Pattinson e torna Jason Momoa
Come il precedente, anche questo trailer offre una panoramica del cast. Timothée Chalamet torna nel ruolo di Paul Atreides, mentre Zendaya riprende quello di Chani. Robert Pattinson interpreta Scytale, un Danzatore del Volto dei Bene Tleilax che vuole assassinare Paul. Anya Taylor‑Joy appare nei panni di Alia Atreides, la sorella minore di Paul, dopo il cameo nel secondo film.
Rivediamo anche Jason Momoa, nei panni di Hayt, un clone di Duncan Idaho. Tra i membri del cast che tornano figurano Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Florence Pugh.
Denis Villeneuve dirige il film partendo da una sceneggiatura scritta insieme a Brian K. Vaughan, ispirata ai romanzi di Frank Herbert, in particolare Messia di Dune. La produzione è affidata ai candidati all'Oscar Mary Parent, Cale Boyter, allo stesso Villeneuve, Tanya Lapointe e Joe Caracciolo.