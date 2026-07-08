Dune – Parte Tre ci prepara al finale della trilogia con un nuovo trailer

Warner Bros. Pictures ha pubblicato oggi sui suoi canali ufficiali un nuovo trailer in italiano di Dune - Parte Tre, il capitolo finale della trilogia fantascientifica diretta da Denis Villeneuve e basata sull'opera di Frank Herbert, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre.

Il filmato ci porta oltre un decennio dopo gli eventi della precedente pellicola: Paul Atreides è ora un Imperatore spietato, capace di conquistare la galassia distruggendo innumerevoli mondi, ma il suo dominio è minacciato da tensioni interne, nuovi nemici e una cospirazione che si muove nell'ombra.