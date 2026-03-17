Dune – Parte Tre, pubblicato il primo trailer in italiano del film conclusivo della trilogia

Il film adatta il romanzo Messia di Dune e riprende la storia alcuni anni dopo gli eventi del secondo capitolo . Paul Atreides è ora Imperatore, ma il suo dominio è minacciato da tensioni religiose e politiche, nuovi nemici e una cospirazione che si muove nell'ombra.

Warner Bros. Pictures ha pubblicato oggi sui suoi canali ufficiali il primo trailer in italiano di Dune - Parte Tre , il capitolo finale della trilogia fantascientifica diretta da Denis Villeneuve e basata sull'opera di Frank Herbert, in arrivo il 18 dicembre .

Un primo sguardo al vecchio e al nuovo cast

Il trailer offre un primo sguardo ai nuovi personaggi che entreranno in scena. Robert Pattinson interpreta Scytale, un Danzatore del Volto dei Bene Tleilax, mentre Anya Taylor‑Joy appare nei panni di Alia Atreides, la sorella minore di Paul, dopo il cameo nel secondo film.

Tornano Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides e Zendaya in quello di Chani. Confermati anche Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Javier Bardem, già presenti nei capitoli precedenti. Tra le nuove aggiunte al cast figurano Isaach de Bankolé, che interpreta un ex Fedaykin di Paul, e Nakoa‑Wolf Momoa e Ida Brooke, nei panni di Leto II e Ghanima Atreides, i figli gemelli di Paul e Chani.