Battlefield 6 e REDSEC ottengono la Stagione 2: Crepuscolo, con nuova mappa e modalità

Electronic Arts ha annunciato i dettagli della nuova Stagione 2: Crepuscolo di Battlefield 6 e REDSEC, insieme a un trailer di presentazione per questa nuova ondata di contenuti ed eventi all'interno dello sparatutto in prima persona.

Si tratta di notevoli aggiunte al gioco sia per quanto riguarda la sua versione standard che il free-to-play multiplayer. La Stagione 2: Crepuscolo introduce anche nuovi elementi narrativi, con la NATO che inizia a muoversi nell'ombra mentre le pressioni per la liberazione del suo personale catturato dalla Pax Armata aumentano.

"Crepuscolo porta l'oscurità in Battlefield 6", dice EA, oltre a diversi nuovi contenuti. In totale, per il momento è prevista una nuova mappa, tre veicoli, sei armi e modalità speciali a tempo limitato all'interno di questa Stagione 2.