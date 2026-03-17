Battlefield 6 e REDSEC ottengono la Stagione 2: Crepuscolo, con nuova mappa e modalità

Electronic Arts ha annunciato i dettagli della nuova Stagione 2: Crepuscolo di Battlefield 6 e REDSEC, insieme a un trailer di presentazione per questa nuova ondata di contenuti ed eventi all'interno dello sparatutto in prima persona.
Si tratta di notevoli aggiunte al gioco sia per quanto riguarda la sua versione standard che il free-to-play multiplayer. La Stagione 2: Crepuscolo introduce anche nuovi elementi narrativi, con la NATO che inizia a muoversi nell'ombra mentre le pressioni per la liberazione del suo personale catturato dalla Pax Armata aumentano.
"Crepuscolo porta l'oscurità in Battlefield 6", dice EA, oltre a diversi nuovi contenuti. In totale, per il momento è prevista una nuova mappa, tre veicoli, sei armi e modalità speciali a tempo limitato all'interno di questa Stagione 2.
Tante novità in arrivo da oggi
Il programma della Stagione 2, di cui potete vedere un riepilogo nell'infografica riportata sotto, prevede l'aggiunta di diversi nuovi contenuti a partire da oggi, 17 marzo, fino al 14 aprile e oltre.
La nuova mappa è la Base di Hagental, che introduce un nuovo scenario al chiuso, fortemente incentrato sugli scontri a corto raggio e in spazi ristretti, concentrandosi dunque sulle tattiche di squadra per la fanteria.
Crepuscolo è la modalità a tempo limitato disponibile da oggi: nella playlist dedicata le squadre possono competere in un mix di partite composto da Deathmatch, team Deathmatch e Dominio nella Base di Hagental. Tutte le partite si svolgono con il modificatore Oscurità di Crepuscolo attivo.
Dal 14 aprile partirà poi Operazione Augur come modalità a tempo limitato, con i prigionieri della fazione NATO che tentano una pericolosa fuga dalla loro situazione.
Sul fronte REDSEC, la Stagione 2 introduce la modalità a tempo limitato Guanto d'Arme: Crepuscolo e il Complesso Test di Difesa 3 - Fort Lyndon come nuovo PDI, mentre per quanto riguarda l'attrezzatura sono in arrivo la moto M1030-1 e il veicolo LTV, oltre a diverse nuove armi utilizzabili.
Nel frattempo, ricordiamo che EA ha lanciato una nuova prova gratuita di una settimana per testare a fondo Battlefield 6, da oggi.