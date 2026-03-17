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Al via i preordini di Starfield su PS5: svelati edizioni, prezzi e contenuti al lancio

Aperti i preordini di Starfield su PS5: disponibili Standard e Premium Edition, in vista del lancio fissato al 7 aprile assieme all'aggiornamento gratuito Rotte Libere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/03/2026
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Bethesda ha annunciato oggi che Starfield arriverà anche su PS5, insieme a un importante aggiornamento gratuito e con nuovi contenuti in arrivo per tutte le piattaforme. Contestualmente sono stati svelati anche i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio e i relativi prezzi.

I preordini sono già attivi sul PlayStation Store, a questo indirizzo. Si parte dalla Standard Edition, proposta al prezzo budget di 49,99 euro, lo stesso attualmente applicato su Xbox Series X|S e PC. Questa versione include il gioco base, senza contenuti aggiuntivi.

Premium Edition e upgrade

A seguire troviamo la Premium Edition, venduta a 69,99 euro. La differenza di 20 euro è giustificata dall'inclusione delle due espansioni Shattered Space e Terran Armada (quest'ultima debutterà proprio insieme alla versione PS5), oltre a 1.000 Crediti Creation, al Pacchetto costumi Constellation e all'accesso digitale ad artbook e colonna sonora.

Chi acquista la Standard Edition e in un secondo momento desidera i contenuti della Premium potrà optare per l'upgrade a pagamento, disponibile a 24,99 euro. Non sono invece ancora stati comunicati i prezzi delle singole espansioni, ma per Shattered Space è lecito aspettarsi un costo di 19,99 euro, in linea con le versioni Xbox e PC.

Starfield supporterà PS5 Pro con due modalità grafiche potenziate Starfield supporterà PS5 Pro con due modalità grafiche potenziate

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield approderà su PS5 il 7 aprile, insieme all'aggiornamento gratuito Rotte Libere e al DLC Terran Armada.

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