Al via i preordini di Starfield su PS5: svelati edizioni, prezzi e contenuti al lancio

Bethesda ha annunciato oggi che Starfield arriverà anche su PS5, insieme a un importante aggiornamento gratuito e con nuovi contenuti in arrivo per tutte le piattaforme. Contestualmente sono stati svelati anche i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio e i relativi prezzi.
I preordini sono già attivi sul PlayStation Store, a questo indirizzo. Si parte dalla Standard Edition, proposta al prezzo budget di 49,99 euro, lo stesso attualmente applicato su Xbox Series X|S e PC. Questa versione include il gioco base, senza contenuti aggiuntivi.