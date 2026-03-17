Al via i preordini di Starfield su PS5: svelati edizioni, prezzi e contenuti al lancio

I preordini sono già attivi sul PlayStation Store , a questo indirizzo . Si parte dalla Standard Edition, proposta al prezzo budget di 49,99 euro , lo stesso attualmente applicato su Xbox Series X|S e PC. Questa versione include il gioco base, senza contenuti aggiuntivi.

Bethesda ha annunciato oggi che Starfield arriverà anche su PS5 , insieme a un importante aggiornamento gratuito e con nuovi contenuti in arrivo per tutte le piattaforme. Contestualmente sono stati svelati anche i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio e i relativi prezzi .

Premium Edition e upgrade

A seguire troviamo la Premium Edition, venduta a 69,99 euro. La differenza di 20 euro è giustificata dall'inclusione delle due espansioni Shattered Space e Terran Armada (quest'ultima debutterà proprio insieme alla versione PS5), oltre a 1.000 Crediti Creation, al Pacchetto costumi Constellation e all'accesso digitale ad artbook e colonna sonora.

Chi acquista la Standard Edition e in un secondo momento desidera i contenuti della Premium potrà optare per l'upgrade a pagamento, disponibile a 24,99 euro. Non sono invece ancora stati comunicati i prezzi delle singole espansioni, ma per Shattered Space è lecito aspettarsi un costo di 19,99 euro, in linea con le versioni Xbox e PC.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield approderà su PS5 il 7 aprile, insieme all'aggiornamento gratuito Rotte Libere e al DLC Terran Armada.