Starfield ha una data d'uscita ufficiale su PS5: arriverà insieme all'aggiornamento Rotte Libere

Dopo tante voci di corridoio, è finalmente arrivata la conferma ufficiale da parte di Bethesda dell'esistenza della versione PlayStation 5 di Starfield . Non solo, perché ne è stata svelata anche la data d'uscita : il 7 aprile 2026, quindi tra pochissimo.

Un aggiornamento enorme

Contestualmente è stato annunciato anche un aggiornamento gratuito per tutte le versioni: Rotte Libere, che introduce un gran numero di novità in gioco, compresa la possibilità di volare tra lo spazio e i pianeti senza caricamenti. L'atterraggio sarà sempre scriptato, ma adesso i viaggi interplanetari assumeranno tutta un'altra dimensione. Lo faranno al punto che sono stati introdotti numerosi eventi d'intermezzo, che li renderanno ancora più coinvolgenti. Inoltre, mentre si viaggia si potrà interagire con il resto dell'equipaggio all'interno dell'astronave, così da conoscerlo meglio.

Free Lanes revisiona Starfield su più livelli. Ad esempio aggiunge una telecamera più ampia per i combattimenti spaziali, utile quando si guidano delle astronavi più grandi. Ci sono anche nuovi oggetti da trovare, incluso il materiale X-Tech, che consentirà di personalizzare ancora di più l'equipaggiamento, e dei collezionabili in stile Fallout, con tanto di bacheca dedicata.

Inoltre, sono stati aggiunti molti punti d'interesse sui pianeti, così da rendere l'esplorazione più varia. Ci saranno nuovi veicoli ed è stato semplificato il processo di potenziamento.

Insomma, Free Lanes non è Starfield 2.0, ma poco ci manca, viste tutte le novità che introduce nel gioco e la quantità di sistemi che va a ritoccare.