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Starfield Premium Edition per PS5 è in sconto su Amazon con diversi contenuti esclusivi

Tra le offerte di Amazon troviamo Starfield Premium Edition per PS5 a prezzo leggermente scontato. Con questa edizione otterrai una serie di oggetti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/05/2026
Starfield Premium Edition PS5
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Preparati ad esplorare innumerevoli pianeti: Starfield Premium Edition per PS5 è su Amazon a 63,50 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €. Si tratta di un piccolo sconto, quindi; se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da un fornitore terzo e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Esplorazione senza caricamenti e nuove interazioni

Questo gioco arriva in concomitanza con il recente aggiornamento Rotte Libere, che introduce diverse novità volte a offrire un'esperienza ancora più godibile. Prima di tutto, è possibile volare tra spazio e pianeti senza caricamenti, ma potrai anche interagire con l'equipaggio all'interno dell'astronae, oltre a poter trovare nuovi oggetti come il materiale X-Tech.

Contenuti della Premium Edition
Contenuti della Premium Edition

Con la Premium Edition potrai ottenere l'espansione della storia Shattered Space, 1.000 crediti Creation, il pacchetto skin Constellation, tuta spaziale, casco, jetpack e fucile laser Equinox, oltre all'artbook digitale e alla colonna sonora originale. Come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione se vuoi saperne di più. Nel complesso, è un titolo che dovresti recuperare se ami il genere.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
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