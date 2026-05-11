Mages vieta streaming e video di Steins;Gate Re:Boot

Attraverso il sito ufficiale di Steins;Gate Re:Boot , Mages ha chiarito che il gioco sarà soggetto al divieto totale per quanto riguarda streaming, gameplay commentati e caricamenti video destinati al pubblico. La società ha specificato che le normali funzioni di condivisione integrate nelle console potranno essere utilizzate soltanto per uso personale e privato, mentre qualsiasi diffusione rivolta a "un numero indeterminato o elevato di persone" non sarà autorizzata.

La stretta

Si tratta di una politica comune tra gli editori giapponesi, soprattutto nel settore delle visual novel. In produzioni fortemente basate sulla narrazione, infatti, la visione di un playthrough completo può sostituire quasi integralmente l'esperienza diretta del gioco. Anche i precedenti capitoli della serie Steins;Gate avevano adottato regole simili.

Nel comunicato viene richiamata indirettamente anche la questione delle violazioni di copyright legate ai contenuti video online. Nel 2023, un autore web giapponese di 53 anni era stato arrestato dopo aver pubblicato un video di circa un'ora dedicato a Steins;Gate: My Darling's Embrace, includendo finale e contenuti soggetti a restrizioni dello streaming. Secondo quanto riportato dal Yomiuri Shimbun, l'uomo era stato riconosciuto colpevole di violazione di copyright e condannato a due anni di carcere con sospensione della pena per cinque anni, oltre a una multa di un milione di yen, pari a circa 6.400 dollari. L'imputato avrebbe ammesso di aver caricato i video pur conoscendo le possibili conseguenze legali.

Mages ha spiegato che il blocco totale degli streaming per Steins;Gate Re:Boot nasce sia dalla volontà di evitare casi simili sia dall'intenzione di garantire ai giocatori "un'esperienza priva di spoiler". Sebbene la struttura narrativa riprenda in larga parte quella della visual novel originale del 2009, il remake introdurrà anche contenuti inediti, tra cui un nuovo finale, doppiaggi registrati ex novo e una revisione completa della componente grafica.

Steins;Gate Re:Boot uscirà il 20 agosto su Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.