Steins; Gate Re:Boot mostra per la prima volta qualcosa del gameplay in un nuovo trailer ufficiale

Spike Chunsoft e MAGES hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Steins; Gate Re:Boot, che di fatto mostra per la prima volta qualcosa di più preciso sul gameplay, che ovviamente appare impostato come una classica visual novel.
Annunciato con un teaser più di un anno fa, Steins; Gate Re:Boot è stato rinviato successivamente ed è ora atteso per un vago "2026" ma confermato anche per l'occidente, dunque questo rilancio potrà essere giocato anche dai fan in Europa e Nord America.
Si tratta di una sorta di remake, o reboot, che di fatto riprende la storia del primo capitolo e la inserisce in un gioco dotato di nuova grafica e un'interfaccia rielaborata, oltre ad altre modifiche e aggiunte applicate sull'originale.
Un mondo molto più dettagliato
La storia di STEINS;GATE mette in scena gli eventi di un gruppo eterogeneo di studenti esperti di tecnologia, guidati da Rintaro Okabe, la cui ultima invenzione acquisisce accidentalmente la capacità di inviare messaggi al passato, scatenando il potere di alterare la storia stessa.
Parte da qui una complessa trama con paradossi spazio-temporali, dove cospirazioni globali si agitano mentre le linee temporali iniziano a distorcersi, andando verso un futuro incerto, con i ragazzi che dovranno in qualche modo cercare di porre rimedio a questo caos.
I personaggi, la grafica e l'interfaccia utente sono stati completamente rinnovati in questo reboot, che conta anche sull'aggiunta di un nuovo scenario originale che espande la storia.
Come possiamo vedere dal breve scorcio di gameplay, le ambientazioni sono state ridisegnate e, in questo caso, vediamo il quartiere di Akihabara è ricreato con un notevole realismo e quantità di dettagli, cosa che dovrebbe rendere più coinvolgente la visual novel in questione.