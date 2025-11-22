Steins; Gate Re:Boot mostra per la prima volta qualcosa del gameplay in un nuovo trailer ufficiale

Spike Chunsoft e MAGES hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Steins; Gate Re:Boot, che di fatto mostra per la prima volta qualcosa di più preciso sul gameplay, che ovviamente appare impostato come una classica visual novel.

Annunciato con un teaser più di un anno fa, Steins; Gate Re:Boot è stato rinviato successivamente ed è ora atteso per un vago "2026" ma confermato anche per l'occidente, dunque questo rilancio potrà essere giocato anche dai fan in Europa e Nord America.

Si tratta di una sorta di remake, o reboot, che di fatto riprende la storia del primo capitolo e la inserisce in un gioco dotato di nuova grafica e un'interfaccia rielaborata, oltre ad altre modifiche e aggiunte applicate sull'originale.