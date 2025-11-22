0

Il controller DualSense Chroma Teal è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller wireless DualSense Chroma Teal al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 29%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/11/2025
Controller wireless DualSense Chroma Teal

Su Amazon è disponibile il controller wireless DualSense Chroma Teal a 56,89 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del DualSense

Si tratta del controller DualSense per PS5, in questo caso dalla particolare finitura iridescente con sfumature verdi. Il controller, wireless, è dotato di di grilletti adattivi, con vari livelli di forza e tensione in base agli ambienti o equipaggiamenti con cui interagisci, e feedback aptico, che reagisce alle tue azioni sostituendo i normali motori di vibrazione.

Controller wireless DualSense Chroma Teal
Controller wireless DualSense Chroma Teal

È presente anche un microfono integrato, oltre a un jack da 3,5 millimetri e un touchpad incorniciato da una striscia LED. Rispetto al DualShock, inoltre, alcuni aspetti sono stati migliorati per offrire un'esperienza ancora più convincente.

