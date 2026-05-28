Steins;Gate Re:Boot ha una data d'uscita occidentale

Steins;Gate Re:Boot sarà lanciato in Occidente il 20 agosto su Xbox Series X e S e PC (su Steam), mentre le versioni PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Nintendo Switch seguiranno il 29 ottobre. L'annuncio è arrivato da Spike Chunsoft, che ha confermato anche le edizioni fisiche per PlayStation 5, Nintendo Switch 1 e 2.

Un progetto ambizioso

Il reboot della celebre visual novel fantascientifica ripropone l'originale, pubblicato inizialmente nel 2009 su Xbox 360, completamente rivisto graficamente e con nuovi contenuti narrativi. Secondo quanto spiegato dall'editore, il progetto punta a modernizzare l'esperienza mantenendo intatti gli elementi centrali dell'opera.

Oltre a nuovi dialoghi e testi narrativi, il gioco introdurrà una linea temporale inedita e un nuovo finale, proponendo contenuti mai visti nella versione originale. Gli sviluppatori parlano anche di un incremento significativo della quantità di testo disponibile, con l'obiettivo di offrire un'esperienza narrativa più ricca.

Sul fronte tecnico, tutte le voci sono state registrate nuovamente in giapponese, mentre la colonna sonora è stata completamente riarrangiata dal compositore Tsuyoshi Abo. Anche la grafica è stata ricostruita da zero: personaggi, sfondi e illustrazioni degli eventi sono stati ridisegnati integralmente. Rispetto alla versione Xbox 360, il numero delle immagini evento è stato quasi raddoppiato, mentre gli sfondi sono aumentati di circa il 20%.

Tra le novità figura anche l'utilizzo della tecnologia "E-mote", un sistema di animazione che permette ai personaggi di mostrare espressioni facciali e movimenti più naturali, come piccoli cambiamenti nello sguardo o far sentire la respirazione, per aumentare il senso di immersione.

Il gioco manterrà inoltre la struttura a bivi tipica della serie, con scelte capaci di influenzare il destino dei personaggi e del mondo. Anche l'utilizzo del telefono del protagonista Rintaro continuerà a rappresentare un elemento centrale per modificare il corso della storia. La durata stimata dell'avventura sarà compresa tra le 30 e le 50 ore.

In Giappone, il titolo sarà disponibile dal 20 agosto su tutte le piattaforme previste, con supporto ai testi in inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato, oltre al doppiaggio giapponese.