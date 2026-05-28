Donkey Kong 64 sarà presto aggiunto ai Nintendo Classics, ecco quando

Donkey Kong 64 sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2026 nel catalogo dei giochi per Nintendo 64 di Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione . L'annuncio è arrivato da Nintendo, che continua così ad ampliare la libreria di classici accessibili tramite il servizio online delle sue console, per la gioia del pubblico pagante.

Scimmie classiche

Originariamente pubblicato su Nintendo 64 nel 1999, e successivamente ripubblicato su Wii U, Donkey Kong 64 è un'avventura platform 3D incentrata sulla famiglia Kong. I giocatori potranno esplorare ambientazioni ricche di segreti, affrontare enigmi e raccogliere collezionabili sfruttando le abilità specifiche dei vari personaggi disponibili.

La storia vede ancora una volta il ritorno di King K. Rool, impegnato in un nuovo piano contro Donkey Kong e i Kremling. Donkey Kong dovrà recuperare le Golden Bananas e salvare la sua isola, potendo contare anche sull'aiuto di Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong e Chunky Kong. Ogni personaggio dispone di capacità uniche utili per avanzare nelle diverse aree del gioco.

Interessante anche la presenza di numerosi minigiochi e modalità multiplayer competitive, con arene affrontabili fino a quattro giocatori in split-screen locale.

Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che costa 19,99€ all'anno nella sua versione base e 39,99 euro all'anno con il Pacchetto aggiuntivo. Quest'ultimo dà accesso non solo a titoli di console come GameCube, Nintendo 64, Virtual Boy e Game Boy Advance, ma anche ad aggiunte nei titoli first party di Nintendo come Animal Crossing: New Horizons e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.