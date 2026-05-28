La Gobliiins Collection porta cinque avventure classiche anche su console

Red Art Games e Red Art Studios hanno annunciato la Gobliiins Collection, una raccolta dedicata alla storica saga punta e clicca creata da Pierre Gilhodes, già disponibile in formato digitale su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, mentre un'edizione fisica per PlayStation 5 arriverà a settembre, per la gioia dei collezionisti.
Tante avventure
La collezione riunisce i primi cinque capitoli della serie, ripercorrendo l'evoluzione della saga dagli anni Novanta fino alle produzioni più recenti. Purtroppo manca il sesto capito, che rimane disponibile solo su PC. Il progetto punta a riportare sulle piattaforme moderne una delle serie adventure più eccentriche di sempre, nota per il suo umorismo surreale, gli enigmi particolari e lo stile grafico immediatamente riconoscibile.
I giochi inclusi sono il primo Gobliiins del 1991, in cui i tre protagonisti Oups, Asgard e Ignatius devono salvare il re Angoulafre, improvvisamente impazzito. Seguono Gobliins 2, centrato sulla scomparsa di un principe, e Goblins 3, che racconta la vicenda del reporter Blount coinvolto in una guerra tra regni per il controllo di un misterioso labirinto.
La raccolta include anche Gobliiins 4, primo episodio della serie realizzato in 3D, e Gobliiins 5, che segna il ritorno alla grafica bidimensionale con una nuova avventura che vede ancora protagonisti Oups, Asgard e Ignatius alle prese con il folle scienziato Morglott.
Oltre ai giochi, la compilation propone diversi contenuti extra dedicati alla storia della serie. Tra questi figurano una mini-serie con materiali illustrativi, una galleria di artwork, un'intervista esclusiva a Pierre Gilhodes sulle origini del progetto e un music player che raccoglie le colonne sonore dei vari capitoli, comprese alcune tracce meno conosciute.
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