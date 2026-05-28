River City Saga: Journey to the West mostra il gameplay nel trailer ufficiale di lancio

Arc System Works e UnitePlus hanno pubblicato il trailer ufficiale di River City Saga: Journey to the West, nuovo capitolo della serie River City ispirato al classico romanzo cinese Viaggio in Occidente. Il gioco sarà disponibile dal 4 giugno 2026 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il titolo propone una reinterpretazione in chiave action e umoristica della storia di Sun Wukong e dei suoi compagni, con tutti i personaggi principali reinterpretati nello stile della serie Kunio-kun. L'avventura segue quindi Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing e Tang Sanzang in un viaggio verso Tianzhu, mantenendo il tono ironico tipico del franchise.