River City Saga: Journey to the West mostra il gameplay nel trailer ufficiale di lancio

Arc System Works e UnitePlus hanno pubblicato il trailer ufficiale di River City Saga: Journey to the West, nuovo capitolo della serie River City ispirato al classico romanzo cinese Viaggio in Occidente. Il gioco sarà disponibile dal 4 giugno 2026 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.
Il titolo propone una reinterpretazione in chiave action e umoristica della storia di Sun Wukong e dei suoi compagni, con tutti i personaggi principali reinterpretati nello stile della serie Kunio-kun. L'avventura segue quindi Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing e Tang Sanzang in un viaggio verso Tianzhu, mantenendo il tono ironico tipico del franchise.
Il trailer
Dal punto di vista del gameplay, River City Saga: Journey to the West combina combattimenti arcade e struttura roguelike. Durante le partite, i giocatori potranno ottenere abilità speciali casuali donate dalle divinità incontrate lungo i livelli. Gli sviluppatori parlano di circa 80 tecniche differenti, pensate per creare combinazioni sempre diverse e incentivare la rigiocabilità.
Il gioco permetterà inoltre di utilizzare tre differenti stili di combattimento. Inizialmente sarà disponibile Sun Wukong, specializzato nella velocità, mentre proseguendo nella storia verranno sbloccati Zhu Bajie, orientato alla forza fisica, e Sha Wujing, focalizzato sugli attacchi a distanza. Ogni personaggio presenterà abilità e caratteristiche specifiche utili per affrontare le varie situazioni.
Come da tradizione per la serie River City, non mancheranno numerosi personaggi che ne hanno fatto la storia, reinterpretati come figure del racconto originale. Alcuni offriranno supporto ai protagonisti, mentre altri fungeranno da boss da affrontare nel corso dell'avventura, accompagnando il tutto con dialoghi e siparietti comici, che non possono proprio mancare.
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