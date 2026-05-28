L'aggiornamento 0.4.1 di Grounded 2 introduce la corsa sugli insetti nella modalità Playgrounds

Obsidian Entertainment ha pubblicato l'aggiornamento 0.4.1 di Grounded 2 , introducendo diverse novità per i creatori di contenuti e risolvendo alcuni problemi tecnici segnalate dalla community. Inoltre, è stata introdotta la Buggy Racing (corsa sugli insetti), che va ad arricchire la modalità Playgrounds, come spiegato dagli sviluppatori stessi: "Pronti, partenza, Buggy Racing! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno fornito feedback e segnalato bug durante il periodo del Public Test Build (PTB). La modalità Playgrounds è stata aggiornata e include una nuovissima mappa iniziale e il Buggy Racing! L'aggiornamento 0.4.1 include anche il supporto per Steam Deck e una correzione molto attesa per la nostra community PvP. Buon divertimento!"

Le novità della modalità Playgrounds

Il fulcro di questo aggiornamento è l'espansione della modalità Playgrounds. I giocatori hanno ora a disposizione una nuova mappa di partenza, chiamata Lakeside Loop, pensata specificamente per ospitare la nuova modalità di corse. Quest'ultima permette a un massimo di quattro utenti di sfidarsi, potendo scegliere tra gare a giri o percorsi a tappe.

Grounded 2 cresce sempre più

Per supportare questa funzione, sono stati inseriti nuovi oggetti dedicati alla costruzione di circuiti personalizzati. Si possono ora posizionare griglie di partenza, checkpoint (segnalati da colonne di luce) e veri e propri portali luminosi. Per aggiungere un livello di sfida alle gare, è possibile utilizzare ostacoli come la resina appiccicosa (Sticky Sap) per rallentare gli avversari, o piattaforme turbo (Speed Boost Pad) per fornire accelerazioni temporanee.

Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento segna un passaggio importante: l'eseguibile del gioco è stato modificato, passando dalla versione WinGRTS a Win64. Gli sviluppatori segnalano che questo cambiamento comporterà l'azzeramento di tutte le impostazioni dei giocatori. Si tratta, tuttavia, di un reset una tantum: in futuro le impostazioni verranno salvate in modo permanente.

Per quanto riguarda gli utenti Steam Deck, l'aggiornamento introduce la possibilità di collegare il proprio account Microsoft, sbloccando così le funzionalità di gioco online e il crossplay con gli amici. La patch 0.4.1 interviene anche su una lunga lista di problemi tecnici e di bilanciamento. Per la community PvP, la correzione più rilevante riguarda la parata perfetta, che a causa di un bug finiva per stordire il personaggio attaccante; un'anomalia ora risolta. Sono stati corretti diversi exploit, come quello che permetteva di potenziare rapidamente la mutazione Web Master colpendo ripetutamente una lumaca nascosta nel guscio, e un difetto di posizionamento nell'arena dei King Dozer che rendeva i giocatori immuni a gran parte degli attacchi.

Infine, l'aggiornamento migliora la stabilità generale del titolo. Sono stati risolti i crash che si verificavano sui PC di fascia bassa all'apertura dei menu di costruzione o di crafting, e i blocchi del sistema su Steam Deck causati da specifiche combinazioni di impostazioni dei sottotitoli e della sintesi vocale. Risolti anche i problemi di visualizzazione delle partite hostate su Steam e i malfunzionamenti legati alla gestione dei salvataggi nei mondi condivisi.