L'ultimo aggiornamento di Grounded 2 aggiunge la modalità Playground

Obsidian Entertainment ha lanciato la modalità Playground nel survival Grounded 2, che concettualmente dovrebbe trasformare il gioco in un laboratorio creativo a disposizione dei giocatori.
La nuova modalità mette nelle loro mani una serie di strumenti modulari e basati sulla logica, pensati per creare contenuti di ogni tipo, compresi di eventi scriptati e modalità di gioco completamente personalizzate. Si tratta di uno strumento potente ma accessibile, tanto che non è richiesta alcuna esperienza di sviluppo per iniziare a sperimentare.
Tante possibilità
Il funzionamento della modalità Playground si basa sul collegare più elementi, che consentono di elaborare design complessi.
Più strumenti si combinano, più le possibilità aumentano. Si può creare davvero di tutto, da trappole a percorsi ramificati a sfide di sopravvivenza personalizzate. Il team di sviluppo consiglia a tutti i giocatori interessati di sperimentare con la nuova modalità, così da perfezionare le proprie idee e dargli vita.
Importantissima anche la dimensione sociale: le creazioni possono infatti essere condivise con la comunità. Gli altri giocatori potranno scaricarle, provarle e votarle.
Che la casa di Fallout: New Vegas stia puntando ad avere un suo Roblox? Difficile dirlo, ma immaginiamo che non sarebbe contraria a una crescita esponenziale del gioco trainata dalle opere degli utenti.
Per il resto, vi ricordiamo che Grounded 2 è disponibile per PC e Xbox Series X e S.