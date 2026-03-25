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L'ultimo aggiornamento di Grounded 2 aggiunge la modalità Playground

Obsidian Entertainment ha lanciato un nuovo aggiornamento di Grounded 2 che aggiunge l'attesissima modalità Playground.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/03/2026
Un insetto di Grounded 2
Grounded 2
Grounded 2
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Obsidian Entertainment ha lanciato la modalità Playground nel survival Grounded 2, che concettualmente dovrebbe trasformare il gioco in un laboratorio creativo a disposizione dei giocatori.

La nuova modalità mette nelle loro mani una serie di strumenti modulari e basati sulla logica, pensati per creare contenuti di ogni tipo, compresi di eventi scriptati e modalità di gioco completamente personalizzate. Si tratta di uno strumento potente ma accessibile, tanto che non è richiesta alcuna esperienza di sviluppo per iniziare a sperimentare.

Tante possibilità

Il funzionamento della modalità Playground si basa sul collegare più elementi, che consentono di elaborare design complessi.

La modalità Playground consente di fare molto in Grounded 2
La modalità Playground consente di fare molto in Grounded 2

Più strumenti si combinano, più le possibilità aumentano. Si può creare davvero di tutto, da trappole a percorsi ramificati a sfide di sopravvivenza personalizzate. Il team di sviluppo consiglia a tutti i giocatori interessati di sperimentare con la nuova modalità, così da perfezionare le proprie idee e dargli vita.

Importantissima anche la dimensione sociale: le creazioni possono infatti essere condivise con la comunità. Gli altri giocatori potranno scaricarle, provarle e votarle.

Che la casa di Fallout: New Vegas stia puntando ad avere un suo Roblox? Difficile dirlo, ma immaginiamo che non sarebbe contraria a una crescita esponenziale del gioco trainata dalle opere degli utenti.

Per il resto, vi ricordiamo che Grounded 2 è disponibile per PC e Xbox Series X e S.

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