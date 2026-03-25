L'ultimo aggiornamento di Grounded 2 aggiunge la modalità Playground

Obsidian Entertainment ha lanciato la modalità Playground nel survival Grounded 2, che concettualmente dovrebbe trasformare il gioco in un laboratorio creativo a disposizione dei giocatori.

La nuova modalità mette nelle loro mani una serie di strumenti modulari e basati sulla logica, pensati per creare contenuti di ogni tipo, compresi di eventi scriptati e modalità di gioco completamente personalizzate. Si tratta di uno strumento potente ma accessibile, tanto che non è richiesta alcuna esperienza di sviluppo per iniziare a sperimentare.