Crimson Desert supera le difficoltà iniziali e ora fa volare le azioni di Pearl Abyss in borsa

Contrordine: ora Crimson Desert va alla grande, a quanto pare. Dopo dubbi e difficoltà iniziali, il gioco sembra avere convinto quantomeno il pubblico visti gli ottimi risultati in termini di vendite, e ha portato a un'inversione di tendenza sul mercato azionario: ora il valore delle azioni di Pearl Abyss vola, avendo fatto un salto del 27,76% in un solo giorno.
Avevamo visto che i primi elementi a influire negativamente sulla percezione di Crimson Desert erano state le valutazioni della critica: le recensioni incerte avevano fatto crollare il valore delle azioni di Pearl Abyss, che erano scese di quasi il 30% nelle prime ore dopo il lancio del gioco.
Tuttavia, le recensioni non sono tutto, a quanto pare: questa accoglienza mista non ha scoraggiato affatto i giocatori, che si sono riversati in massa in Crimson Desert facendo registrare grandi risultati in termini di vendite.
Un netto cambio di tendenza
Come abbiamo visto anche in base al nuovo traguardo raggiunto nelle ore scorse, Crimson Desert ha superato le 3 milioni di copie vendute in cinque giorni, dimostrando dunque di essere un grande successo sul mercato e portando dunque a una totale inversione nell'andamento delle azioni.
Anche il lavoro effettuato in termini di supporto post-lancio sta avendo il suo effetto: dopo le critiche iniziali, il sistema di controllo è stato rivisto e migliorato, portando anche a un'ondata di recensioni positive da parte degli utenti.
Tutti questi elementi insieme si stanno riflettendo sul mercato azionario, che ha visto le azioni di Pearl Abyss risalire del 27,76% nel giro di qualche ora ma con la tendenza ancora in crescita che potrebbe portare a ulteriori risultati positivi.
"Gli azionisti in questo momento stanno avendo un momento ops!" ha spiegato Serkan Toto, CEO della compagnia di analisi Kantan Games, riferendo che si tratta del classico momento in cui ci si rende conto di un errore di valutazione fatto in una prima fase. "È una cosa che succede spesso nei mercati asiatici per quanto riguarda le azioni legate ai videogiochi".