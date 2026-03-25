Crimson Desert supera le difficoltà iniziali e ora fa volare le azioni di Pearl Abyss in borsa

Contrordine: ora Crimson Desert va alla grande, a quanto pare. Dopo dubbi e difficoltà iniziali, il gioco sembra avere convinto quantomeno il pubblico visti gli ottimi risultati in termini di vendite, e ha portato a un'inversione di tendenza sul mercato azionario: ora il valore delle azioni di Pearl Abyss vola, avendo fatto un salto del 27,76% in un solo giorno.

Avevamo visto che i primi elementi a influire negativamente sulla percezione di Crimson Desert erano state le valutazioni della critica: le recensioni incerte avevano fatto crollare il valore delle azioni di Pearl Abyss, che erano scese di quasi il 30% nelle prime ore dopo il lancio del gioco.

Tuttavia, le recensioni non sono tutto, a quanto pare: questa accoglienza mista non ha scoraggiato affatto i giocatori, che si sono riversati in massa in Crimson Desert facendo registrare grandi risultati in termini di vendite.