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Square Enix è il miglior publisher del 2025 per Metacritic, grazie anche a remaster e remake di vecchi giochi

Square Enix guida la classifica Metacritic 2025 grazie a un metascore medio di 84 e a diverse remaster e remake di qualità. Seguono Gamirror Games e Capcom, mentre Microsoft chiude la top 5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/03/2026
Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

Metacritic ha pubblicato la classifica dei migliori publisher di videogiochi del 2025, basata sui giochi usciti nell'anno e sulle valutazioni ottenute dalla stampa internazionale.

Al primo posto troviamo Square Enix, che conquista la vetta per la prima volta in sedici anni da quando il portale propone questa graduatoria. Il risultato arriva grazie a un metascore medio di 84 su nove giochi pubblicati, tutti accolti positivamente dalla critica. Il titolo di punta è stato Final Fantasy 7 Rebirth per PC, che raggiunge una media di 90.

Va detto che anche molte altre delle uscite Square Enix del 2025 è composta da remaster e remake di classici del passato di qualità, come Dragon Quest I & II HD‑2D Remake e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, entrambi con una media di 88, oltre a SaGa Frontier 2 Remastered, fermo a 81.

La top 10 dei migliori publisher del 2025

Prima di procedere oltre, precisiamo che la classifica di Metacritic si basa su un sistema a punteggio che considera quattro fattori: il metascore medio annuale, la percentuale di giochi con recensioni positive, la percentuale di titoli con valutazioni negative e il numero di produzioni "eccellenti" con un punteggio pari o superiore a 90.

Sulla base di questi criteri, Square Enix guida la classifica con 330,5 punti, seguita da Gamirror Games (ex Gamera Games) con 322,4 punti, publisher specializzato in produzioni a basso budget ma spesso di ottima qualità. Capcom chiude il podio con una media di 83.

Final Fantasy 7 Rebirth giocato soprattutto da over 30, conferma le difficoltà della serie ad attirare i giovani Final Fantasy 7 Rebirth giocato soprattutto da over 30, conferma le difficoltà della serie ad attirare i giovani

Di seguito la top 10:

  1. Square Enix - 330,5 punti - 84 di media
  2. Gamirror Games - 322,4 punti - 82 di media
  3. Capcom - 322,2 punti - 83 di media
  4. Thunderful - 306,8 punti - 78 di media
  5. Microsoft - 305,7 punti - 80 di media
  6. Take-Two - 304,0 punti - 79 di media
  7. Sega - 303,9 punti - 80 di media
  8. Electronic Arts - 302,9 punti - 79 di media
  9. Dotemu - 302,2 punti - 81 di media
  10. Raw Fury - 301,0 punti - 79 di media
#Classifica #Square Enix
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