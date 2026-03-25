2

Recupera Minecraft Legends: è in offerta su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di Minecraft Legends.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/03/2026
Minecraft Legends
Minecraft Legends
Minecraft Legends
News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di Minecraft Legends: il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 98% per un costo finale d'acquisto di 1,22€ (IVA inclusa). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La key è utilizzabile su Microsoft Store. Minecraft Legends porta l'universo di Minecraft in una nuova dimensione strategica, dove il Nether dei Piglin minaccia di corrompere il pacifico Sopramondo. In questo titolo, il giocatore diventa l'eroe incaricato di proteggere la terra, pianificando tattiche e affrontando battaglie epiche contro i Piglin.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco permette di esplorare biomi lussureggianti, ricchi di tesori, risorse e pericoli, che rendono ogni partita unica. Lungo il cammino, si incontrano nuovi amici e si ritrovano creature familiari dell'universo di Minecraft, con cui formare alleanze strategiche. Gli Alleati diventano fondamentali per guidare la carica contro i Piglin e difendere il villaggio.

Vlcsnap 2023 04 06 00H04M58S635

Minecraft Legends offre anche modalità multiplayer coinvolgenti: è possibile sfidare gli amici o unirsi a loro in combattimenti intensi, coordinando le unità per annientare le insediamenti nemici. L'obiettivo finale è salvare il Sopramondo e riportare la pace in un mondo dinamico e sempre in evoluzione. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Recupera Minecraft Legends: è in offerta su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo