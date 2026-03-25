WhatsApp è pronta a cambiare la gestione delle chat: al lavoro sulle impostazioni unificate per le liste, scopriamo che cosa significa

Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti in termini di praticità, coerenza e personalizzazione . Chi gestisce numerose conversazioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrà risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori o impostazioni incoerenti tra chat simili.

La funzione sarà disponibile nel pacchetto WhatsApp Plus?

La funzione sarà inclusa nel pacchetto WhatsApp Plus, un servizio opzionale a pagamento che offrirà strumenti avanzati, come già anticipato con la possibilità di fissare fino a 20 chat in cima alla lista. Nonostante ciò, le funzionalità base dell'app resteranno gratuite, garantendo continuità per tutti gli utenti.

Al momento, questa novità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Il team di sviluppo sta lavorando per perfezionare il sistema e assicurare una corretta sincronizzazione delle impostazioni tra le diverse chat. Una volta completata la fase di test, la funzione verrà rilasciata gradualmente.