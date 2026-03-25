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WhatsApp è pronta a cambiare la gestione delle chat: al lavoro sulle impostazioni unificate per le liste, scopriamo che cosa significa

WhatsApp sta sviluppando una funzione che permetterà di applicare impostazioni unificate alle liste di chat. Inclusa nel futuro abbonamento WhatsApp Plus.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/03/2026
WhatsApp

WhatsApp continua a evolversi introducendo nuove funzionalità pensate per migliorare l'organizzazione delle conversazioni. Tra le novità in fase di sviluppo per la versione beta Android emerge un sistema di impostazioni unificate per le liste di chat, destinato a far parte del futuro piano in abbonamento chiamato WhatsApp Plus.

Questa funzione consentirà agli utenti di gestire più conversazioni contemporaneamente applicando configurazioni comuni a interi gruppi di chat.

Le liste, già presenti nell'app, permettono di organizzare le conversazioni in categorie personalizzate, come lavoro o vita privata, facilitando l'accesso rapido ai contenuti più rilevanti. Attualmente, però, il loro utilizzo si limita principalmente all'organizzazione e alla possibilità di silenziare più chat insieme.

Cosa cambia con le impostazioni unificate di WhatsApp?

Con l'introduzione delle impostazioni unificate, WhatsApp punta a rendere queste liste molto più funzionali. Gli utenti potranno, ad esempio, applicare automaticamente un tema grafico a tutte le chat incluse in una lista oppure impostare suoni di notifica e suonerie specifiche.

In questo modo, ogni nuova conversazione aggiunta erediterà immediatamente le impostazioni definite, senza bisogno di configurazioni manuali.

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Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti in termini di praticità, coerenza e personalizzazione. Chi gestisce numerose conversazioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrà risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori o impostazioni incoerenti tra chat simili.

La funzione sarà disponibile nel pacchetto WhatsApp Plus?

La funzione sarà inclusa nel pacchetto WhatsApp Plus, un servizio opzionale a pagamento che offrirà strumenti avanzati, come già anticipato con la possibilità di fissare fino a 20 chat in cima alla lista. Nonostante ciò, le funzionalità base dell'app resteranno gratuite, garantendo continuità per tutti gli utenti.

Wa Enhanced List Settings Whatsapp Plus Feature Android

Al momento, questa novità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Il team di sviluppo sta lavorando per perfezionare il sistema e assicurare una corretta sincronizzazione delle impostazioni tra le diverse chat. Una volta completata la fase di test, la funzione verrà rilasciata gradualmente.

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