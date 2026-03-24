WhatsApp, aggiunte nuove lingue per le traduzioni in chat: c'è anche l'italiano

WhatsApp continua a lavorare sull'integrazione delle traduzioni automatiche all'interno delle chat, una funzione che punta a semplificare le conversazioni tra utenti che parlano lingue diverse. Dopo le ultime anticipazioni emerse su iOS, l'attenzione si sposta oggi sulla versione Android, dove sono stati individuati ben 13 nuove lingue nella beta più recente.

Le nuove lingue per le traduzioni su WhatsApp

La beta Android 2.26.12.4, distribuita tramite Google Play Store, ha introdotto un'espansione significativa del numero di lingue supportate. In precedenza, gli utenti potevano tradurre i messaggi partendo da un gruppo limitato di lingue, tra cui arabo, spagnolo, hindi, portoghese e russo, oltre all'inglese e a un pacchetto dedicato al riconoscimento automatico della lingua.

Le nuove lingue supportate nella beta di WhatsApp

Con l'ultimo aggiornamento, WhatsApp aggiunge 13 nuovi pacchetti linguistici, portando il totale a 19 lingue disponibili. Tra le novità figurano ceco, tedesco, francese, indonesiano, italiano, lettone, olandese, polacco, svedese, turco, ucraino, urdu e cinese semplificato. L'espansione amplia sensibilmente la copertura geografica e rende la funzione più utile per un pubblico globale.

La distribuzione della funzione resta però limitata. Solo una parte dei beta tester può attualmente accedere ai nuovi pacchetti, mentre molti utenti continuano a visualizzare il set iniziale di lingue. L'attivazione dovrebbe estendersi progressivamente nelle prossime settimane, seguendo il consueto rilascio graduale.

Un aspetto interessante riguarda il possibile utilizzo degli stessi pacchetti anche per la trascrizione dei messaggi vocali. WhatsApp utilizza già modelli locali per convertire l'audio in testo, e l'estensione del supporto linguistico potrebbe migliorare anche questa funzione. Al momento, tuttavia, le nuove lingue risultano disponibili solo per la traduzione dei messaggi. Su iOS, invece, la traduzione automatica dei messaggi è in beta per 21 lingue.